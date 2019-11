Mehrere deutsche Firmen legen Bilanzen vor, darunter Continental. Donald Trump verschiebt womöglich die Entscheidung über Zölle auf europäische Autos.

Die Anleger schauen an diesem Dienstag vor allem auf mehrere Dax-Unternehmen: Neben dem angeschlagenen Autozulieferer Continental legt auch die Deutsche Post ihre Zahlen zum dritten Quartal vor. SAP, das wertvollste Dax-Unternehmen, gibt bei einem auf Analysten und Investoren zugeschnittenen Kapitalmarkttag in New York ein Update zur künftigen Strategie.

Außerdem wird der ZWE-Indes veröffentlicht. Dieser spiegelt der Stimmung der deutschen Börsenprofis wider. Vor Bekanntgabe der Ergebnisse wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Montag war er 0,2 Prozent schwächer bei 13.198 Punkten aus dem Handel gegangen.

Auch die Werte der Automobil-Industrie könnten von Medienberichten bewegt werden, wonach US-Präsident Donald Trump die für diese Woche vorgesehene Entscheidung über die Einführung von Strafzöllen auf die Produkte europäischer Hersteller verschiebt, wahrscheinlich um weitere sechs Monate.

Im Tarifstreit zwischen der Lufthansa und der Kabinengewerkschaft Ufo wollen beide Seiten an diesem Dienstag über ihre Sondierungsgespräche zu einer Schlichtung berichten. Beim Arbeitgebertag in Berlin müssen zudem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) den Unternehmern erklären, wie sie Deutschland durch die aktuelle Phase der sich abkühlenden Konjunktur manövrieren wollen.

1 - Vorgabe aus den USA

Nach der Rekordrally der vergangenen Wochen haben es die Anleger an den US-Börsen am Montag langsam angehen lassen. Fehlende Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China sowie die Unsicherheit wegen erneuter Gewaltausbrüche bei den Protesten in Hongkong galten unter Börsianern als ausreichende Argumente, um vorsichtig in die neue Woche zu gehen.

Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss kaum verändert auf 27.691 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 verringerte sich um 0,2 Prozent auf 3087 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,1 Prozent auf 8464 Punkte.

2 - Handel in Asien

Die Börse in Tokio hat sich am Dienstag uneinheitlich gezeigt. Die Unsicherheit über die handelspolitischen Gespräche zwischen den USA und die politischen Auseinandersetzungen in Hongkong belasten die Stimmung der Anleger.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent höher bei 23.415 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index kletterte im Handelsverlauf leicht ins Plus auf 1705 Punkte.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,6 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 1,2 Prozent.

3 - Verschiebt Trump die Strafzölle auf europäische Autos?

Dass Trump die Strafzölle auf europäische Autos erneut auf die lange Bank schieben könnte, meldeten die Nachrichtenagentur Reuters und das Nachrichtenportal Politico. Möglicherweise gebe er die Entscheidung bei einer Rede am Dienstag bekannt, berichtete Reuters unter Berufung auf EU-Vertreter. Allerdings seien die Entscheidungen Trumps oft unvorhersehbar und die Drohung mit Strafzöllen hänge dann für weitere Monate in der Luft. Eigentlich sollten die Europäer an diesem Donnerstag erfahren, wie sich Trump in diesem lange andauernden Streit entscheidet.

4 - SAP will Update zur künftigen Strategie geben

Europas größter Softwarekonzern SAP will bei einem auf Analysten und Investoren zugeschnittenen Kapitalmarkttag in New York am Dienstag (ab 15.30 Uhr MEZ) ein Update zur künftigen Strategie geben. Das kündigte das wertvollste Dax-Unternehmen vor der Veranstaltung an. Vom Vorstand um die beiden Mitte Oktober berufenen Co-Vorsitzenden Jennifer Morgan und Christian Klein werden auch weitere Details zu dem noch von Ex-Chef Bill McDermott angekündigten Plan erwartet, wonach SAP in den kommenden Jahren ...

