The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.11.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.11.2019TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA US166764AN08 CHEVRON 2019 BD02 BON USD NCA PPQB XFRA US693506BH92 PPG INDUSTR. 14/19 BD02 BON USD NCA XFRA US744573AJ58 PUBL.SVC.ENTERP. 2019 BD02 BON USD NCA XFRA US912828U329 US TREASURY 2019 BD02 BON USD NCA XFRA XS1053090665 EIB EUR.INV.BK 14/19 MTN BD02 BON TRY NCA SQ2B XFRA XS1082459568 SB CAPITAL 14/19 MTN REGS BD02 BON EUR NCA A80B XFRA XS1406669553 ARDAGH P.FIN./H.16/23REGS BD02 BON EUR NCA A80A XFRA XS1406669983 ARDAGH P.FIN./H.16/24REGS BD02 BON EUR NCA XFRA XS1516306344 M.BENZ (AU)PAC. 16/19 MTN BD02 BON AUD NCA XFRA XS1718416586 BASF FLR MTN 17/19 BD02 BON EUR NCA XFRA XS0848656483 NORDIC INV.BK 12/19 MTN BD03 BON TRY N