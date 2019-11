DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Deutsche Post DHL hat im dritten Quartal den operativen Gewinn mehr als verdoppelt und dabei von der starken Verbesserung bei Post & Paket Deutschland profitiert, welches im Vorjahr wegen hoher Restrukturierungskosten in die Verlustzone geraten war. Nach Steuern und Dritten hat der Logistikkonzern den Gewinn mehr als verdreifacht. Der Umsatz stieg um knapp 5 Prozent. Die Prognose für das Gesamtjahr sowie für 2020 und 2022 bestätigte das DAX-Unternehmen, das jüngst erst Ziele bis 2022 im Rahmen seiner Strategie 2025 ausgegeben hatte. Alle fünf Konzernbereiche trugen positiv zum EBIT bei. Im Gesamtjahr strebt die Deutsche Post weiterhin ein EBIT von 4,0 bis 4,3 Milliarden Euro an, bis 2020 soll dies auf über 5 Milliarden Euro steigen und 2022 auf mindestens 5,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen gab folgende Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj 3Q19 ggVj 3Q18 Umsatz 15.552 +5% 15.409 +4% 14.849 EBIT 942 +151% 867 +131% 376 Ergebnis nSt und Dritten 561 +284% 538 +268% 146 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,45 +275% 0,44 +267% 0,12 Umsatz Post & Paket Deutschland 3.713 +5% 3.647 +4% 3.520 Umsatz Express 4.247 +9% 4.109 +5% 3.906 Umsatz Forwarding/Freight 3.716 +1% 3.769 +2% 3.683 Umsatz Supply Chain 3.347 +2% 3.302 +1% 3.271 Umsatz eCommerce Solutions 964 +5% 984 +8% 915 EBIT Post & Paket Deutschland 304 -- 290 -- -202 EBIT Express 454 +11% 437 +7% 409 EBIT Forwarding/Freight 124 +17% 125 +18% 106 EBIT Supply Chain 162 +6% 145 -5% 153 EBIT eCommerce Solutions 6,0 -- -7,0 -- -7,0

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

INFINEON (7:30h)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG QUARTAL 4Q18/19 ggVj Zahl 4Q17/18 Gesamtumsatz 2.036 -1% 21 2.047 Segmentergebnis 294 -27% 21 400 Ergebnis nach Steuern/Dritten 219 +55% 21 141 Ergebnis nach Steuern/Dritten ber 244 -23% 4 318 Ergebnis je Aktie 0,18 +38% 21 0,13 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,20 -29% 21 0,28

LINDE (12:00h)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVq Zahl 2Q19 Umsatz 7.100 -1% 5 7.179 EBITDA 2.062 +1% 3 2.041 Operativer Gewinn 1.301 -1% 3 1.319 Erg nSt* 974 -3% 2 1.000 Ergebnis je Aktie verwässert* 1,78 -3% 5 1,83 - * fortgeführte Geschäftsbereiche

1&1 DRILLISCH (7:35h)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj Zahl 3Q18 Umsatz 916 +2% 16 900 EBITDA 173 -6% 16 185 Ergebnis nach Steuern 91 -10% 15 101 Ergebnis je Aktie 0,52 -9% 14 0,57

JENOPTIK (7:40h)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj Zahl 3Q18 Auftragseingang 189 -1% 10 191 Umsatz 212 +2% 10 209 EBITDA 35 +6% 9 33 EBIT 24,3 +2% 10 23,9 Ergebnis nach Steuern k.A. -- - 20 Ergebnis je Aktie 0,34 -6% 8 0,36

UNITED INTERNET (7:35h)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj Zahl 3Q18 Umsatz 1.300 +3% 14 1.267 EBITDA* 311 +1% 14 309 EBIT 198 -5% 13 209 Ergebnis vor Steuern 191 -- 13 -26 Ergebnis nach Steuern/Dritten 94 -- 13 -126 Erg/Aktie unverwässert 0,47 -- 13 -0,62 Erg/Aktie unverwässert bereinigt** 0,53 +18% 9 0,45 Free Cashflow 99 +57% 8 63 - * durch die unterschiedlichen Rechnungslegungsstandards, im Vorjahr IFRS 15 und seit 2019 IFRS 16, sind die Angaben zum EBITDA nur bedingt vergleichbar - ** ohne Tele-Columbus-Wertminderung

Weitere Termine:

07:00 DE/Grammer AG, Ergebnis 3Q

07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Sixt Leasing SE, Ergebnis 3Q

08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H

08:30 DE/Continental AG, ausführliches Ergebnis 3Q

09:00 DE/Leifheit AG, Ergebnis 9 Monate

10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 9 Monate

13:00 NL/Steinhoff International Holdings NV, ao HV

15:30 US/SAP SE, Special Kapitalmarkttag

17:45 IT/Enel SpA, Ergebnis 9 Monate

Im Laufe des Tages:

- DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- GB 10:30 Arbeitsmarktdaten Oktober Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +21.100 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 3,9% zuvor: 3,9% - DE 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen November PROGNOSE: -14,8 Punkte zuvor: -22,8 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -22,0 Punkte zuvor: -25,3 Punkte

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

10:00 NL/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2029 im Volumen von 1,0 bis 2,0 Mrd EUR 11:30 DE/Auktion neuer 0,00-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Dezember 2021 im Volumen von 5,0 Mrd EUR

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.265,50 0,47 Nikkei-225 23.520,01 0,81 Schanghai-Composite 2.911,15 0,04 +/- Ticks Bund -Future 169,33 -22 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 13.198,37 -0,23 DAX-Future 13.212,00 -0,32 XDAX 13.216,54 -0,33 MDAX 26.968,83 -0,04 TecDAX 2.928,35 0,24 EuroStoxx50 3.696,82 -0,08 Stoxx50 3.336,65 -0,02 Dow-Jones 27.691,49 0,04 S&P-500-Index 3.087,01 -0,20 Nasdaq-Comp. 8.464,28 -0,13 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 169,55 -3

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden am Dienstag ein paar Punkte im Plus erwartet. Nach der Pause am Vortag liefert die Berichtssaison wieder die Impusle für die Einzelwerte. Aber auch SAP dürfte mit dem Kapitalmarkttag in New York im Fokus stehen. Zudem steht der ZEW-Index zur Veröffentlichung an. Dieser dürfte im November von Dow Jones befragten Volkswirten zufolge leicht auf minus 14,8 nach minus 22,8 Punkten im Oktober steigen.

Rückblick: Teilnehmer sprachen von einer Konsolidierung nach dem Plus der Vorwoche. Gedrückt wurde die Stimmung zum einen durch die Auseinandersetzungen zwischen der Demokratiebewegung und der Staatsmacht in Hongkong. Hinzu kam, dass US-Präsident Trump im Handelsstreit mit China zuletzt wieder schärfere Töne angeschlagen hatte. Spaniens Wahlausgang sorgte für eine erneute Verunsicherung, weil die Bildung einer klaren Regierungsmehrheit schwer möglich erschien. Anleger wurden etwas vorsichtiger, die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen legte um 3 Basispunkte zu, der IBEX schloss knapp im Minus. Ein Blick auf die Sektoren zeigte, dass sich Anleger defensiver positionierten. So notierten der Gesundheitssektor sowie die Branchenindizes der Lebensmittelhersteller und Versorger im Plus. Der Sektor der Rohstoffwerte stellte mit einem Abschlag von 1,4 Prozent dagegen den größten Verlierer, Automobilwerte gaben im Schnitt um 0,3 Prozent nach. Der Kauf von Ungerer in den USA passte nach Einschätzung von Vontobel in die M&A-Strategie von Givaudan. Givaudan notierten 0,5 Prozent im Minus.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Henkel (minus 0,4 Prozent) verstärkte sich mit einem Zukauf in den USA. Der Konzern hat eine Vereinbarung zum Erwerb der Deva Parent Holdings unterzeichnet, dem die stark wachsende Premium-Friseurmarke DevaCurl gehört. Den Gewinner im DAX stellte dagegen mit einem Plus von 3,2 Prozent die Aktie von Wirecard. Deren CEO Markus Braun sah den Bezahltdienstleister als einen der Profiteure des anstehenden Weihnachtsgeschäftes. Lufthansa und Ufo setzten ihre Gespräche fort. An der Börse wurde auf ein positives Ende gesetzt, die Aktie schloss 2,1 Prozent im Plus. Die Commerzbank verwies bei Teamviewer darauf, dass sich das Wachstum zuletzt sogar noch beschleunigt habe. Die Aktie legte 3,6 Prozent zu. Bei Talanx verbesserte sich die Schaden-Kosten-Quote. Der Kurs schloss 1,1 Prozent im Plus. Nach endgültigen Zahlen legten LPKF um 7,2 Prozent zu, das Unternehmen hatte die Cash-Position gesteigert. Manz verloren nach einer Gewinnwarnung 5,7 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Uniper-Aktie profitierte im nachbörslichen Geschäft von einer Prognoseanhebung. Die Titel legten bei Lang & Schwarz um 3,3 Prozent zu. Prosieben verteuerten sich um 2,8 Prozent, nachdem Mediaset den Anteil erhöht hat. Für Takkt ging es um 0,8 Prozent aufwärts. Das SDAX-Unternehmen will sich neu aufstellen. Deutsche Telekom verloren 0,8 Prozent, da das Startup-Unternehmen Wework laut Kreisen den CEO der Telekom-US-Tochter T-Mobile abwerben will.

USA / WALL STREET

Kaum verändert - Die Anleger haben weiter besorgt Richtung China geblickt. Die Unsicherheit rund um ein Handelsabkommen bleibt nach wie vor groß. Allerdings kam im Verlauf des Tages etwas Kaufbereitschaft auf. Der Dow-Jones-Index schloss sogar leicht im Plus, gezogen vom Schwergewicht Boeing. Unter den Einzelaktien zogen Walgreens Boots Alliance um 5,1 Prozent an. Marktteilnehmer verwiesen auf eine Bloomberg-Meldung mit Bezug auf informierte Kreise, wonach sich die Beteiligungsgesellschaft KKR formell an den Konzern gewandt habe, um Pläne für einen Abschied von der Börse zu prüfen. Für Boeing ging es um 4,6 Prozent nach oben. Der US-Flugzeugbauer hat die Wiederaufnahme des Flugverkehrs der 737 MAX für Januar angekündigt. T-Mobile verloren 1,7 Prozent. Der US-Büroraumanbieter Wework will offenbar den CEO von T-Mobile US abwerben, hieß es aus Kreisen.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Mo, 17:36 Uhr EUR/USD 1,1036 +0,0% 1,1032 1,1038 EUR/JPY 120,59 +0,2% 120,87 120,38 EUR/CHF 1,0978 +0,2% 1,1025 1,0971 EUR/GBR 0,8581 -0,0% 0,8975 0,8584 USD/JPY 109,28 +0,2% 107,74 109,06 GBP/USD 1,2861 +0,0% 1,2500 1,2860 USD/CNH 6,9944 -0,2% 7,0084 7,0115 Bitcoin BTC/USD 8.753,76 0,68 8.578,75 8.710,26

Der Dollar neigte zur Schwäche, der ICE-Dollarindex gab 0,2 Prozent ab. Der Yen als vermeintlicher Fluchthafen in unsicheren Zeiten profitierte von den Bildern der Gewalt in Hongkong, der Dollar sank auf 109,05 Yen nach Wechselkursen um 109,25 am Freitagabend. Auch der Euro legte zum Greenback zu. Das britische Pfund schoss sogar deutlich nach oben. Grund waren Aussagen von Nigel Farage, dem Vorsitzenden der britischen Brexit-Partei. Er kündigte an, dass seine Partei in konservativ beherrschten Wahlkreisen bei den Neuwahlen im Dezember nicht antreten werde. Damit erhöhen sich laut Marktteilnehmern die Chancen auf einen Wahlsieg der Tories und auf eine Umsetzung des Brexit-Plans von Premierminister Boris Johnson.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,14 56,86 +0,5% 0,28 +18,1% Brent/ICE 62,51 62,18 +0,5% 0,33 +13,0%

Die Ölpreise zeigten sich nach vorübergehenden Erholungstendenzen leichter. US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligte sich um 0,6 Prozent auf 56,88 Dollar je Fass, europäisches Referenzöl der Sorte Brent um 0,5 Prozent auf 62,17 Dollar. Die Verluste begründeten Händler mit Nachfragesorgen wegen der wieder etwas gesunkenen Hoffnung auf ein Ende des Handelsdisputs. Das im Iran entdeckte neue Ölfeld spielte angesichts der Iran-Sanktionen kaum eine Rolle am Ölmarkt. Im asiatischen Handel holen die Ölpreise einen Teil ihrer Vortagesverluste wieder auf.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.451,01 1.455,92 -0,3% -4,92 +13,1% Silber (Spot) 16,79 16,88 -0,6% -0,09 +8,3% Platin (Spot) 878,91 875,69 +0,4% +3,22 +10,4% Kupfer-Future 2,68 2,66 +0,5% +0,01 +1,2%

Trotz der Dollar-Schwäche und den Sorgen um die Stabilität in Hongkong zeigte sich Gold verhalten. Die Feinunze verlor 0,2 Prozent auf 1.455 Dollar, das war der tiefste Stand seit Anfang August. Der Rückschlag bei Gold kam gleichzeitig mit der Erholung der Aktien im Tagesverlauf.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

IRAN-KRISE

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat nach eigenen Angaben Uranpartikel in einer nicht angemeldeten Anlage im Iran gefunden. Es handle sich dabei um "natürliche Uranpartikel anthropogener Herkunft", heißt es in einem neuen Bericht der IAEA über das iranische Atomprogramm, den die Nachrichtenagentur AFP einsehen konnte. Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die EU haben dem Iran mit einem Mechanismus des Atomabkommens gedroht, der am Ende zur Wiedereinführung von UN-Sanktionen führen könnte.

WELTBANK / CHINA

Die Weltbank stoppt Finanzhilfen für die Beschulung von Angehörigen der muslimischen Minderheit der Uiguren in China. Das Programm zur Förderung von Schulen in China, das einen Gesamtumfang von 50 Millionen Dollar hat, soll demnach aber nicht vollständig eingestellt, sondern reduziert werden.

BOLIVIEN / MEXIKO

Boliviens zurückgetretener Präsident Evo Morales hat sein Land Richtung Mexiko verlassen, wo ihm Asyl gewährt wird. In Bolivien erklärte derweil die Armee, sie werde gegen die Ausschreitungen und Proteste im ganzen Land einschreiten. Die designierte Übergangspräsidentin Jeanine Añez kündigte Neuwahlen an.

WIRTSCHAFTSPOLITIK DEUTSCHLAND

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager in einem Brief vor einem zu starken Einfluss großer Internetfirmen und chinesischer Konzerne gewarnt. Es gehe ihm um Vorschläge zur Stärkung der europäischen Wirtschaft und Industrie durch eine Neujustierung der wettbewerbs- und beihilferechtlichen Rahmenbedingungen, teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit.

AAREAL BANK

hat zwar im dritten Quartal 2019 die Erwartungen weitgehend erfüllt, wird aber beim Ausblick für das Gesamtjahr etwas pessimistischer. Wegen einer höheren Risikovorsorge im Gesamtjahr sowie einem höheren Abgangsergebnis rechnet der Konzern nun mit einem Konzernbetriebsergebnis am unteren Ende der Spanne von 240 bis 280 Millionen Euro. Aareal Bank hat für das dritte Quartal folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj 3Q19 ggVj 3Q18 Zinsueberschuss 134 +2% 134 +2% 131 Risikovorsorge 27 +93% 25 +77% 14 Provisionsueberschuss 54 +6% 56 +10% 51 Verwaltungsaufwand 114 +7% 115 +7% 107 Betriebsergebnis 64 -9% 63 -10% 70 Erg nach Steuern/Dritten, Stammaktie 35 -15% 36 -12% 41 Ergebnis je Stammaktie 0,60 -14% 0,60 -14% 0,70

PROSIEBEN

Der italienische Medienkonzern Mediaset der Familie Berlusconi hat seine Beteiligung an der ProSiebenSat1 Media SE auf 15,1 Prozent erhöht.

UNIPER

hat seine Gewinnprognose für das laufende Jahr erhöht. Für das Geschäftsjahr 2019 erwartet Uniper nun einen bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 750 bis 950 Millionen Euro. Der bereinigte Funds from Operations (adjusted FFO) soll im Zuge dessen jetzt 850 Millionen bis 1,05 Milliarden Euro erreichen. Bislang hatte das Unternehmen ein bereinigtes EBIT von 550 bis 850 Millionen und einen adjusted FFO von 650 bis 950 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

DIALOG SEMICONDUCTOR

zeigt sich für die kommenden Jahre zuversichtlicher und passt die langfristigen Ziele an. Die zugrunde liegende Bruttomarge sieht Dialog auf längere Sicht nun bei 50 bis 53 Prozent statt zuvor 47 bis 48 Prozent. Die operative Marge werde bei 20 bis 25 Prozent erwartet (zuvor: 18 bis 23 Prozent).

OSRAM

Die anhaltend schwache Automobilindustrie und das abgeschwächte Wachstum in China haben Osram im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/19 wie erwartet zugesetzt. Firmenwertabschreibungen auf die Digitalsparte und das Joint Venture mit Continental führten nach Steuern zu einem Verlust von 343 Millionen Euro, vor Jahresfrist stand hier noch ein Gewinn von 188 Millionen Euro. Osram hat für das Geschäftsjahr folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG Gj Gj18/19 ggVj Gj18/19 ggVj Gj17/18 Umsatz 3.464 -9% 3.480 -8% 3.789 EBITDA bereinigt 307 -51% 269 -57% 622 EBITDA Marge bereinigt 8,9 -- -- -- 16,4 Ergebnis nach Steuern -343 -- -- -- 188 Ergebnis nach Steuern/Dritten* -405 -- -- -- 137 Ergebnis je Aktie verwässert -2,93 -- -- -- 1,91 Free Cashflow 17 -- -74 -- -118

