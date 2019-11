Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Brauereikonzern Anheuser-Busch Inbev verstärkt sich mit einer Übernahme im Markt für Craft-Bier. Der Konzern, zu dem Marken wie Budweiser und Beck's gehören, übernimmt die noch ausstehenden Anteile an der Craft Brew Alliance aus Portland im US-Bundesstaat Oregon. Der Deal bewertet das Unternehmen mit rund 321 Millionen US-Dollar. AB Inbev hält bereits 31,2 Prozent an Craft Brew. Die restlichen Anteile will der Konzern für 16,50 Dollar das Stück übernehmen. Die Craft-Brew-Aktie hat sich im nachbörslichen Handel in den USA am Montag mehr als verdoppelt auf 16,22 Dollar. Der weltgrößte Brauereikonzern hat auf seinem größten Markt USA seit Jahren mit rückläufigen Absätzen zu kämpfen, weil die Amerikaner zunehmend zu Craft-Bieren, Spirituosen und nichtalkoholischen Getränken greifen. Als Reaktion darauf setzt AB Inbev in den entwickelten Märkten stärker auf höherpreisige Biere und in den Schwellenländern mehr auf günstigere Produkte. Craft Brew, 2008 aus einer Fusion von Redhook Brewery and Widmer Brothers Brewing hervorgegangen, betreibt Brauereien und Kneipen in den USA und anderen Ländern. Die meisten seiner Marken werden bereits über das Großhandels-Netzwerk von AB Inbev vertrieben.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 0,00 0% Nikkei-225 23.520,01 +0,81% Hang-Seng-Index 27.070,76 +0,54% Shanghai-Composite 2.910,28 +0,01% S&P/ASX 200 6.753,00 -0,29%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien überwiegen am Dienstag positive Vorzeichen. Die Ungewissheit um den Fortgang der Handelsgespräche zwischen den USA und China lasse die Anleger aber zurückhaltend agieren, heißt es. Die Investoren warteten gespannt auf einen Auftritt von US-Präsident Donald Trump im New York Economic Club im späteren Verlauf des Dienstags. Seine Rede dort könnte das wichtigste Ereignis der Woche werden, besonders falls der Präsident sich zu seinem geplanten Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi äußere, sagt Stephen Innes, Chefmarktstratege für Asien bei Axitrade. Dass Trump die geplanten Zölle auf europäische Autos abermals verschoben hat, vermag die Stimmung in Asien kaum aufzuhellen. Aktien chinesischer Automobilhersteller reagieren unterschiedlich auf enttäuschende Branchendaten. Der Automobilabsatz in der Volksrepublik ging im Oktober um 5,8 Prozent zurück, vor allem die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ließ nach. Als ursächlich dafür gelten die konjunkturelle Abkühlung und der Handelsstreit. Great Wall Motor fallen um 1,2 Prozent, Dongfeng Motor um 0,2 Prozent und Baic um 0,8 Prozent. Geely steigen hingegen um 0,8 Prozent, gestützt von positiven Analystenkommentaren.

US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Craft Beer Alliance sprangen mit der Übernahme durch AB Inbev um 121 Prozent nach oben (siehe Tagesthema). Auch die Kemet Corp findet einen Käufer. Die in Taiwan ansässige Yageo Corp übernimmt den Hersteller elektronischer Komponenten für 1,8 Milliarden Dollar in bar. Die Kemet-Aktie stieg daraufhin um fast 12 Prozent. Leicht positiv wurde die Nachricht aufgenommen, dass Burger King nun auch vegetarische Burger anbieten will. Die Aktie der Muttergesellschaft Restaurant Brands International rückte um 0,7 Prozent vor.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.691,49 0,04 10,25 18,71 S&P-500 3.087,01 -0,20 -6,07 23,14 Nasdaq-Comp. 8.464,28 -0,13 -11,04 27,56 Nasdaq-100 8.241,91 -0,17 -13,97 30,20 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 760 Mio 824 Mio Gewinner 1.293 1.559 Verlierer 1.631 1.400 Unverändert 111 91

Kaum verändert - Die Anleger haben weiter besorgt Richtung China geblickt. Die Unsicherheit rund um ein Handelsabkommen bleibt nach wie vor groß. Allerdings kam im Verlauf des Tages etwas Kaufbereitschaft auf. Der Dow-Jones-Index schloss sogar leicht im Plus, gezogen vom Schwergewicht Boeing. Unter den Einzelaktien zogen Walgreens Boots Alliance um 5,1 Prozent an und führten damit das Tableau im Dow an. Marktteilnehmer verwiesen auf eine Bloomberg-Meldung mit Bezug auf informierte Kreise, wonach sich die Beteiligungsgesellschaft KKR formell an den Konzern gewandt habe, um Pläne für einen Abschied von der Börse zu prüfen. Für Boeing ging es um 4,6 Prozent nach oben. Der US-Flugzeugbauer hat die Wiederaufnahme des Flugverkehrs seiner 737-MAX-Maschinen für Januar angekündigt. T-Mobile verloren 1,7 Prozent. Der US-Büroraumanbieter Wework will offenbar den CEO von T-Mobile US abwerben.

US-ANLEIHEN (Freitag; am Montag wegen Veterans Day kein Handel)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,68 6,9 1,61 47,5 5 Jahre 1,74 10,6 1,63 -18,7 7 Jahre 1,84 10,2 1,74 -40,8 10 Jahre 1,92 8,9 1,83 -52,5 30 Jahre 2,40 8,0 2,32 -67,0

Die vermeintlich sicheren Häfen waren es mit den jüngsten Entwicklungen im Handelsstreit nicht gefragt. Am Anleihemarkt trieben sinkende Notierungen die Renditen nach oben. Die US-Zehnjahresrendite erhöhte sich um 8,9 Basispunkte auf 1,92 Prozent - die zehnjährigen Papiere verzeichneten den höchsten Tagesverlust seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten im November 2016.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8;27 % YTD EUR/USD 1,1035 +0,0% 1,1032 1,1027 -3,7% EUR/JPY 120,58 +0,2% 120,31 120,15 -4,1% EUR/GBP 0,8577 -0,0% 0,8581 0,8611 -4,7% GBP/USD 1,2864 +0,1% 1,2855 1,2806 +1,0% USD/JPY 109,27 +0,2% 109,06 108,97 -0,4% USD/KRW 1161,20 -0,3% 1164,92 1165,41 +4,2% USD/CNY 6,9981 -0,2% 7,0106 7,0072 +1,7% USD/CNH 6,9966 -0,2% 7,0084 7,0081 +1,8% USD/HKD 7,8262 +0,0% 7,8257 7,8328 -0,1% AUD/USD 0,6854 +0,1% 0,6846 0,6856 -2,7% NZD/USD 0,6336 -0,4% 0,6361 0,6348 -5,6% Bitcoin BTC/USD 8.756,01 +0,7% 8.694,76 8.779,01 +135,4%

Der Dollar neigte zur Schwäche, der ICE-Dollarindex gab 0,2 Prozent ab. Der Yen als vermeintlicher Fluchthafen in unsicheren Zeiten profitierte von den Bildern der Gewalt in Hongkong, der Dollar sank auf 109,05 Yen nach Wechselkursen um 109,25 am Freitagabend. Auch der Euro legte zum Greenback zu. Das britische Pfund schoss sogar deutlich nach oben. Grund waren Aussagen von Nigel Farage, dem Vorsitzenden der britischen Brexit-Partei. Er kündigte an, dass seine Partei in konservativ beherrschten Wahlkreisen bei den Neuwahlen im Dezember nicht antreten werde. Damit erhöhen sich laut Marktteilnehmern die Chancen auf einen Wahlsieg der Tories und auf eine Umsetzung des Brexit-Plans von Premierminister Boris Johnson.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,08 56,86 +0,4% 0,22 +18,0% Brent/ICE 62,52 62,18 +0,5% 0,34 +13,0%

Die Ölpreise zeigten sich nach vorübergehenden Erholungstendenzen leichter. US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligte sich um 0,6 Prozent auf 56,88 Dollar je Fass, europäisches Referenzöl der Sorte Brent um 0,5 Prozent auf 62,17 Dollar. Die Verluste begründeten Händler mit Nachfragesorgen wegen der wieder etwas gesunkenen Hoffnung auf ein Ende des Handelsdisputs. Das im Iran entdeckte neue Ölfeld spielt angesichts der Iran-Sanktionen kaum eine Rolle am Ölmarkt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.451,01 1.455,92 -0,3% -4,92 +13,1% Silber (Spot) 16,79 16,88 -0,6% -0,09 +8,3% Platin (Spot) 879,62 875,69 +0,4% +3,93 +10,4% Kupfer-Future 2,68 2,66 +0,5% +0,01 +1,2%

Trotz der Dollarschwäche und den Sorgen um die Stabilität in Hongkong zeigte sich Gold verhalten. Die Feinunze verlor 0,2 Prozent auf 1.455 Dollar, das war der tiefste Stand seit Anfang August. Der Rückschlag bei Gold kam gleichzeitig mit der Erholung der Aktien im Tagesverlauf.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

POLITIK BOLIVIEN

Boliviens zurückgetretener Präsident Evo Morales hat sein Land Richtung Mexiko verlassen, wo ihm Asyl gewährt wird. In Bolivien erklärte derweil die Armee, sie werde gegen die Ausschreitungen und Proteste im ganzen Land einschreiten. Die designierte Übergangspräsidentin Jeanine Añez kündigte Neuwahlen an.

BOEING

hat die Wiederaufnahme des Flugverkehrs seiner 737-MAX-Maschinen verschoben. Das Unternehmen geht nach eigenen Angaben vom Montag davon aus, dass der kommerzielle Einsatz der Flugzeuge ab Januar wieder möglich sein wird. Zuvor hatte Boeing eine Wiederaufnahme des Einsatzes im Dezember geplant.

GOOGLE

ist offenbar an einem Projekt beteiligt, das persönliche Gesundheitsdaten von Millionen Amerikanern in 21 US-Bundesstaaten sammelt und untersucht. Im Projekt "Nightingale" habe der Internetkonzern vergangenes Jahr begonnen, die Daten von Ascension, dem zweitgrößten Gesundheitssystem des Landes, zu verwalten, berichten mehrere Informanten und zeigen Dokumente.

MERCK & CO

