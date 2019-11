Erfurt (ots) - Oh du stille Weihnachtszeit? Nicht bei "KiKA LIVE"! Drei Chöre reisen am 6. Dezember nach Erfurt, um bei der "KiKA LIVE Adventsshow" (KiKA) um 19:30 Uhr live im Studio gegeneinander anzutreten. Gemeinsam mit Jess und Ben sowie prominenter Unterstützung von Felix Neureuther, Johanna Klum und Tobias Krell stimmen sie sich musikalisch und mit viel Körpereinsatz auf Weihnachten ein.Mit dabei: Chöre aus Berlin, Wernigerode und SpeyerSchul-, Jugend- und Kirchenchöre, deren Sänger*innen zwischen zehn und 15 Jahre alt sind, konnten sich für die Teilnahme an der Liveshow bewerben. Der Junior-Chor der Evangelischen Schule Neukölln, der Kinderchor des Landesmusikgymnasiums Wernigerode und der Mädchenchor am Dom zu Speyer können sich nun am 6. Dezember in verschiedenen Xmas-Challenges beweisen. Es sind nicht nur musikalisches Talent und Kreativität gefragt, sondern auch Schnelligkeit, Geschick und Teamwork. Den Adventshow-Gewinner*innen winkt ein Zuschuss zur Chorkasse.Publikums-Voting und Live-Schalten zu WeihnachtsmärktenDie drei Chöre schicken jeweils zwei Teilnehmende ins Rennen. Unterstützung erhalten sie von Ski-Star Felix Neureuther, "Dein Song"-Moderatorin Johanna Klum (ZDF) und Tobias Krell alias "Checker Tobi" (BR). In sieben Runden müssen die Teams möglichst viele Punkte erspielen und auch die Zuschauer*innen zu Hause überzeugen. Die können zum Beispiel beim Advents-Rap-Battle für ihre Favoriten auf kika.de voten. Bei einer Challenge sind auch per Live-Schalte die Heimatstädte der Chöre gefragt. Die Weihnachtsmarktbesucher*innen in Neukölln, Wernigerode und Speyer können am Freitagabend vor Ort unterstützen.Die "KiKA LIVE Adventsshow" zeigt KiKA am 6. Dezember von 19:30 bis 21:00 Uhr live aus Erfurt. Bereits im Vorfeld der Show, am 2. Dezember um 20:00 Uhr, werden bei "KiKA LIVE" die teilnehmenden Chöre vorgestellt und sie erhalten von Jess und Ben die erste Aufgabe für die Show.Alle Informationen zur "KiKA LIVE Adventsshow" sind auf kika-live.de, auf kika-presse.de und im KiKA-Text auf Seite 200 zu finden. Verantwortliche Redakteurin ist Miriam Steinhoff. Alle "KiKA LIVE"-Sendungen können auch im KiKA-Player angeschaut werden.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4437237