Die asiatischen Börsen haben am Dienstag mehrheitlich zugelegt. Damit stabilisierten sich die Kurse, nachdem sie am Vortag wegen der eskalierten Demonstrationen in Hongkong verloren hatten. Marktteilnehmer warten nun auf weitere Nachrichten zu einer Handelsvereinbarung zwischen den USA und China. Eine wechselhafte Meldungslage hatte zuletzt Sorgen geweckt, die Verhandlungen könnten nicht so glatt verlaufen wie erhofft.

Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen stagnierte nahezu bei 3903,69 Punkten. Der Hang-Seng-Index legte um 0,47 Prozent zu auf 27 053,05 Punkte zu. In Tokio ging es etwas stärker nach oben. Der Leitindex Nikkei 225 kletterte um 0,81 Prozent auf 23 520,01 Punkte. Hier waren Aktien der Elektronikhersteller gefragt./mf/mis

AXC0102 2019-11-12/08:42