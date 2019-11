Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für United Internet nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. United Internet und Drillisch seien auf einem guten Weg, die gesunkenen Markterwartungen für das Gesamtjahr zu erfüllen, schrieb Analyst Andrew Lee in einer ersten Reaktion am Dienstag./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2019 / 07:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0005089031

AXC0103 2019-11-12/08:44