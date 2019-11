Zhengzhou, China (ots/PRNewswire) - ZHENGZHOU richtete vom 9. bis 11. November den 2019 World Sensors Summit aus. Experten aus acht Ländern und Regionen, einschließlich China, den Vereinigten Staaten, Japan, Deutschland, Großbritannien, Italien, Südkorea sowie 12 internationale Organisationen, Repräsentanten von Fortune Global 500 Unternehmen, 500 Top-Konzerne Chinas sowie über 300 renommierte, in der Sensorindustrie tätige Unternehmen nahmen an der Veranstaltung teil, um Erfahrungswerte und Verfahren zu diskutieren und sich diesbezüglich auszutauschen.Unter der Anleitung des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie der Volksrepublik China sowie der chinesischen Vereinigung für Wissenschaft wurde die Veranstaltung von der China Instrument and Control Society sowie der National Zhengzhou Hi-tech Industrial Development Zone organisiert und von der Volksregierung der Provinz Henan, der China Instrument and Control Society, der Kommission für Entwicklung und Reform der Provinz Henan, der Abteilung für Wissenschaft und Technik der Provinz Henan, der Kommission für Industrie und Informationstechnologie der Provinz Henan, dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten der Provinz Henan, der Gesellschaft für Wissenschaft und Technik von Henan und der Volksregierung von Zhengzhou ausgerichtet.Die Veranstaltung, deren Ehrengast Deutschland war, wählte fünf Sponsoren aus Organisationen und weiteren professionellen Institutionen und Verbänden aus und lud darüber hinaus Professoren, Wissenschaftler sowie leitende Angestellte der Sensorikindustrie aus 21 Ländern wie den USA, Deutschland, Japan, Großbritannien, Italien, Südkorea und den Niederlanden ein.Im Rahmen des Technologiegipfelforums hielten renommierte Experten Vorträge zu aktuellen Themen wie Design, F&E, Abdichtung, Prüfverfahren, Technologie und Richtlinien und informierten über Herausforderungen, Lösungen und zukünftige Entwicklungen, um die Weiterentwicklung der Sensorikindustrie gemeinsam voranzutreiben. Die Veranstaltung setzt sich aus zehn Unterforen zu aktuellen Themen der Sensortechnik zusammen, die sich mit Entwicklungstrends und Anwendungsfällen des Sektors in verschiedenen Einsatzbereichen auseinandersetzen.Zu den Experten zählten:- Jiang Zhuangde und Ni Guangnan, Mitglieder der ChinesischenAkademie der Ingenieurwissenschaften- Chen Xiangli, Mitglied der US-amerikanischen National Academy ofEngineering- Cheyenne McNamara, leitender Wissenschaftler der sich inDeutschland befindlichen Sick AG- Alfred Giacomo Sigada, Professor für Mechanik und thermischeMessungen am Polytechnikum Mailand (Italien)- IMAI Toshinori, CTO des Bereiches Global Sensors der PanasonicCorporation in Japan- Alfred Lewis, Mitglied des IEEE Sensors Council APUS, ein chinesisches Einhorn und Mobildienstleister für weltweit 1,4 Milliarden Nutzer, war über die im APUS-System errichtete Plattform und KI-betriebene Lösungen für die Distribution von Werbematerial an der Förderung des 2019 World Sensors Summit and Expo beteiligt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1027311/APUS_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1027312/APUS_2.jpgPressekontakt:Lynn+86-188-1008-0869wangan@apusapps.comOriginal-Content von: APUS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138431/4437267