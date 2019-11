flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex startete mit leichten Abgaben in die ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex startete mit leichten Abgaben in die neue Börsenwoche. Zum Xetra-Handelsschluss notierte der DAX mit einem Minus von 0,23 Prozent und 13.198,37 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 3,15 Mrd. Euro. Auch die restlichen europäischen Leitindizes verloren zum Wochenbeginn etwas, der Pariser CAC40 konnte hingegen minimal zulegen. Der EuroStoxx50 schloss mit einem kleinen Kursverlust von 0,08 Prozent bei 3.696,82 Zählern. Die europäischen Börsen gaben also gleich zum Wochenstart ein weniger starkes Bild ab. Besonders richtete sich der Blick aufgrund kaum vorhandener volkswirtschaftlicher Daten und Quartalsberichte zunächst einmal mehr auf die Vorkommnisse in Hongkong, die am Wochenende wieder ausuferten. Eine Person wurde angeschossen und eine weitere mit einer undefinierbaren Substanz übergossen und angezündet - beide Personen befinden sich in einem kritischen Zustand. Da Washington schon mehrfach die Menschenrechtslage in China gerade in Bezug auf die Uiguren, aber auch die Lage in Hongkong bei den Verhandlungen rund um einen Phase-1-Deal zum Thema machte, drückten die heftiger entfachten Demonstrationen in der chinesischen Sonderverwaltungszone zunächst auf die Marktstimmung. Unterdessen gab es News zu einem Dow Jones-Einzeltitel, nämlich zu Walgreens Boots Alliance. Der Drogeriekettenbetreiber, Pharmagroßhändler und Apothekenkonzern könnte möglicherweise von der Beteiligungsgesellschaft KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co.) übernommen werden und dann von der Börse genommen werden (LBO - leveraged buy-out). Bevor die News über die Börsenticker liefen hatte Walgreens Boots Alliance eine Marktbewertung von rund 53 Milliarden US-Dollar. Aufgrund der Höhe dieser Marktkapitalisierung (und man kann wohl annehmen, dass der Preis, den KKR geboten hat mindestens 10 oder 20 Prozent oberhalb der aktuellen Marktbewertung liegt) dürfte KKR den Deal wohl nicht alleine stemmen. Möglicherweise sind also noch weitere Partner an Bord oder gar ein bekannter Staatsfonds. An der Wall Street schlossen die drei führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 mit gemischten Vorzeichen. Nur der Dow Jones konnte sich einen minimalen Tagesgewinn bis zur Schlussglocke sichern.

Am heutigen Dienstag werden nur wenige volkswirtschaftliche Daten erwartet. Um 10:30 Uhr stehen die Arbeitsmarktdaten für Großbritannien zur Veröffentlichung an. Im weiteren Verlauf des Vormittags werden dann besonders die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland und die Eurozone für den November zu beachten sein. Um 12:00 Uhr folgt noch aus den USA das NFIB-Geschäftsklima für den Oktober. Von der Unternehmensseite berichteten bereits die DAX-Konzerne Deutsche Post und Infineon. Die Quartalszahlen der DAX-Konzerne Continental und Linde folgen. Aus den USA werden am Nachmittag unter anderem Quartalsergebnisse von Thyson Foods, Rockwell Automation, D.R. Horton, CBS, Advance Auto Parts und Quaker Chemical publiziert.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte und die US-Futures konnten am Morgen überwiegend zulegen.Die ersten DAX-Indikationen lagen bei 13.270 Punkten. Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex beendete den Montag via Xetra mit einem Kursverlust von 0,23 Prozent bei 13.198,37 Punkten.

Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 31. Oktober 2019 bei 12.795,09 Punkten bis zum Jahres- und Mehrjahreshoch des 07. November 2019 bei 13.300,75 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände kämen bei 13.301/13.375/13.420/13.494/ (das Rekordhoch von 13.597 Punkten) und 13.613 Punkten in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 13.108/13.048/12.988/12.915 und 12.795 Punkten auszumachen.

