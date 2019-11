Das deutsche börsenotierte Biotech-Unternehmen Evotec hat den Konzernumsatz nach neun Monaten um 16 Prozent auf 321,4 Mio. Euro gesteigert. Das bereinigte Konzern-EBITDA kletterte um 36 Prozent auf 93,2 Mio. Euro. Die positive Entwicklung sei vor allem auf die sehr gute Performance im Basisgeschäft in allen Geschäftsbereichen, solide Meilensteinzahlungen und erste Umsatzbeiträge von Just - Evotec Biologics (10,4 Mio. Euro) zurückzuführen, so das Unternehmen. In den ersten neun Monaten 2019 belief sich das operative Ergebnis von Evotec auf 46,4 Mio. Euro (9M 2018: 59,5 Mio. Euro). Ein Vorjahresvergleich sei jedoch nicht aussagekräftig, da 2018 durch den Einmaleffekt des negativen Unterschiedsbetrags aus der Akquisition von ID Lyon (15,4 Mio. Euro) deutlich positiv ...

