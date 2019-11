Die britische Investmentbank HSBC hat Covestro von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 39,50 auf 38,00 Euro gesenkt. Analyst Martin Evans befürchtet in einer am Dienstag vorliegenden Studie auch 2020 einen operativen Gewinnrückgang beim Kunststoffkonzern. Er begründet dies neben schwächeren Endmärkten und Preisen auch mit den geplanten Kapazitätsausbau der Branche bei Polycarbonatgranulaten./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2019 / 12:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006062144