Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Scholz rechnet mit Fortsetzung der GroKo bis 2021

Nach dem Kompromiss der großen Koalition zur Grundrente rechnet Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) mit einer Fortsetzung des Regierungsbündnisses bis zum Ende der Legislaturperiode im Jahr 2021. "Die Wahrscheinlichkeit dafür ist ziemlich gewachsen", sagte Scholz bei einer Diskussionsveranstaltung der Passauer Neuen Presse laut einer Vorabmeldung.

Arbeitgeberpräsident für Scholz als SPD-Chef - Kritik an Merz-Kritik

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer hat sich für Olaf Scholz als Vorsitzender der SPD ausgesprochen und die fundamentale Kritik von Friedrich Merz (CDU) an der großen Koalition zurückgewiesen. In einem Interview mit dem Handelsblatt sagte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA): "Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich Olaf Scholz in der Nachbarschaft als Hamburger Bürgermeister persönlich erlebt habe - und da hat er einen super Job gemacht."

Merkel lobt Vereinbarung zur Verteilung von Bootsflüchtlingen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die von Innenminister Horst Seehofer (CSU) mit verhandelte Vereinbarung zur Verteilung von Bootsflüchtlingen gelobt. "Wir können nicht Schiff für Schiff diese Dinge immer wieder miteinander diskutieren", sagte Merkel bei einem Treffen mit Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte in Rom. Der von Frankreich, Italien, Malta und Deutschland Ende September ausgehandelte Plan sei ein Schritt, um von einem "völligen Ad-hoc-Verfahren wegzukommen".

Europäische Staaten drohen Iran mit möglichen UN-Sanktionen

Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die EU haben dem Iran mit einem Mechanismus des Atomabkommens gedroht, der am Ende zur Wiedereinführung von UN-Sanktionen führen könnte. In einer gemeinsamen Stellungnahme zeigten sich Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und seine Kollegen aus Paris und London sowie die EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini "äußerst besorgt" angesichts der wiederholten Verstöße des Iran gegen das internationale Atomabkommen.

Israelische Armee: "Erheblicher" Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen

In Israel hat es nach Armeeangaben "erheblichen" Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen gegeben. Die israelischen Streitkräfte stellten sich auf mehrtägige Auseinandersetzungen ein, sagte Armeesprecher Jonathan Cornicus. Bei einem israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen war zuvor ein Anführer der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad getötet worden sein.

London bezeichnet Eskalation in Hongkong als "zutiefst verstörend"

Die britische Regierung hat die gewaltsame Eskalation der Proteste in Hongkong als "zutiefst verstörend" bezeichnet. Ein Sprecher des Außenministeriums in London sagte, seine Regierung sei "ernsthaft besorgt" über die anhaltende Gewalt und die Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei.

Morales bekommt Asyl in Mexiko

Boliviens zurückgetretener Präsident Evo Morales hat sein Land Richtung Mexiko verlassen, wo ihm Asyl gewährt wird. "Sein Leben und seine Unversehrtheit wurden gerettet", schrieb der mexikanische Außenminister Marcelo Ebrard auf Twitter. In Bolivien erklärte derweil die Armee, sie werde gegen die Ausschreitungen und Proteste im ganzen Land einschreiten. Die designierte Übergangspräsidentin Jeanine Anez kündigte Neuwahlen an.

+++ Konjunkturdaten +++

Norwegen BIP 3Q +0,7%

Norwegen BIP 3Q PROGNOSE: +0,7%

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2019 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.