Frankfurt am Main (ots) - Die Easy Insurance GmbH (https://easy.eu/fachhandel) und die Allianz Versicherungs-AG arbeiten ab sofort zusammen, um Elektronik-Fachhändlern einen umfassenden Komplettservice im Bereich der Geräteversicherungen aus einer Hand zu bieten. In enger Zusammenarbeit wurde ein Versicherungsprodukt entwickelt, das Stärke und Verlässlichkeit der Allianz mit dem digitalen Know-how der Easy Insurance vereint: Vermarktung, Vertrieb, digitaler Service sowie Reparatur und Verwertung werden hoch effizient auf einer Plattform und vollständig aus einer Hand erbracht. Die Händler profitieren zusätzlich von einem attraktiven Provisionsmodell."Wir freuen uns auf den Vertriebsstart mit Easy Insurance und die erfolgreiche Umsetzung unseres gemeinsamen, innovativen und digitalen Konzeptes." Michael Schliephake, Direktor Konzept- und Digitalgeschäft der Allianz Versicherungs-AG.Das Versicherungsprodukt vereint die Erfahrungen der Allianz im Management eines großen Geräteversicherungs-Portfolios sowie ein ausgewogenes Verhältnis von Risikomanagement und Kundenorientierung. Insurtech Services schnürt dazu ein Paket mit digitalen Leistungen wie die Organisation der Vertragsabschlüsse und deren IT-Verwaltung.Provisionsmodell ermöglicht langfristige Einnahmequellen für den FachhandelFachhändler profitieren von der Markenbekanntheit, Verlässlichkeit und Leistungsfähigkeit eines starken Versicherungspartners, von der einfachen Bedienbarkeit der Plattform und kurzen Abschlusswegen. Wegweisend ist das Provisionsmodell: Neben der Option einer einmaligen Provision ermöglicht die Easy Insurance GmbH den Vertriebspartnern eine Provision für Bestandskunden, die die Fachhändler fortlaufend an den Einnahmen beteiligt. "Wir sind sehr erfreut, dass wir mit der Allianz die stärkste Marke am deutschen Versicherungsmarkt als Partner gewinnen konnten. Gemeinsam haben wir ein attraktives Leistungspaket entwickelt, das nicht nur den Kunden zugutekommen, sondern auch für den Fachhandel attraktiv sein soll", sagt Andreas Maile, CEO der Easy Insurance.Benutzerfreundlichkeit und exzellenter Service rund um die Uhr stehen im MittelpunktDie besonders benutzerfreundliche Partnerplattform Easy Insurance (https://partner.easy.eu) wurde von den Digitalisierungsexperten der Insurtech Services entwickelt, um sowohl Kunden als auch teilnehmenden Händlern eine nutzerzentrierte, professionelle und funktionale Bedienoberfläche sowie optimale Serviceleistungen zur Verfügung zu stellen. Von überall aus kann rund um die Uhr auf das Portal und die gesamten Versicherungs- und Serviceleistungen zugegriffen werden. "Über unser intelligentes Easy Insurance-Portal bieten wir alle Leistungen für Händler und Kunden komplett aus einer Hand an. Die Vorteile liegen auf der Hand: Hervorragender und schneller Service, kurze Wege und nur eine Anlaufstelle - bei voller Transparenz", erklärt Marc Tecklenburg, COO der Easy Insurance. Die Allianz schätzt ebenfalls den ganzheitlichen Ansatz von Easy Insurance, deren Leistungen viele Teile der Wertschöpfungskette abbilden.Umfassende Erfahrung in der Digitalisierung von Prozessen für die VersicherungswirtschaftAllianz und die Unternehmen der Insurtech Group arbeiten schon seit längerem zusammen, insbesondere in der Reparatur und Verwertung von elektronischen Geräten aus Schadenfällen. Diese positiven Erfahrungen gaben den Ausschlag, eine weitere Zusammenarbeit anzustreben. An der Entwicklung der Easy Insurance Plattform und deren Services war der Geschäftsführer von Insurtech Services, Luca Iezzi, maßgeblich beteiligt und konnte dabei seine langjährige Expertise und Erfahrung aus vorangegangenen Tätigkeiten in der Versicherungswirtschaft einsetzen.Interessierte Fachhändler, die künftig von den Vorteilen der Easy Insurance profitieren möchten, können sich einfach auf https://easy.eu/fachhandel registrieren oder sich direkt an die Easy Insurance GmbH wenden.Über das Unternehmen:Die Easy Insurance GmbH (https://easy.eu) ist Teil der Insurtech Group GmbH (https://insurtech.group). Die Insurtech Group ist ein digitaler Servicedienstleister für Versicherungen und Versicherungsprodukte. Die plattformbasierten Services bieten Lösungen für den Versicherungsvertrieb, das Schadensmanagement sowie die Vermarktung von Altgeräten und -teilen aus Schadensfällen. Zur Insurtech Group gehören die Easy Insurance GmbH, die After Sales Europe GmbH, die Insurtech Services GmbH und die Insurtech Ventures GmbH sowie die Repair Management GmbH. Unter dem Dach der Insurtech Group werden wegweisende digitale Lösungen für die Versicherungswirtschaft angeboten. Die Insurtech Group unterstützt die Versicherungsunternehmen vor allem bei der Anpassung und Erstellung von Plattformen und Services für den digitalen Vertrieb von Versicherungen und gewährleistet ihnen ein umfangreiches Projekt- und Prozessmanagement.Impressum: Easy Insurance GmbH, Andreas Maile, Marc Tecklenburg, Felix-Wankel-Straße 10, 60314 Frankfurt am Main, Fon +49 (0) 69 40 89 55 56 00, Fax: +49 (0) 69 40 89 55 56 10, E-Mail: presse@easy.euPressekontakt:Easy Insurance GmbHHerr Marc TecklenburgFelix-Wankel-Straße 1060314 Frankfurt a. M.Tel.: +49 (0) 69 40 89 55 56 00Fax: +49 (0) 69 40 89 55 56 10E-Mail: presse@easy.euAllianz Versicherungs-AGHerr Christian Weishuber - PressesprecherDieselstraße 6 - 885774 UnterföhringTel.: +49 89 3800-18169Mobil: +49 172 8448464E-Mail: christian.weishuber@allianz.deOriginal-Content von: Easy Insurance, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138466/4437341