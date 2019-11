Berlin (ots) - Die Baubranche steht bekanntermaßen mitten drin in der Digitalisierung. Es kommt darauf an, die vorhandenen Ressourcen effizient einzusetzen. Start-ups helfen kräftig mit, Effizienzgewinne zu realisieren und die Baubranche zukunftsfähig zu machen. Die Start-up-Messe TECH IN CONSTRUCTION präsentiert am 15. und 16. November in Berlin rund 100 Start-ups aus dem Bereich Construction Tech mit Innovationen speziell für die Baubranche.Obwohl erste Wirtschaftsbereiche von Rückgang sprechen, geht es der Bauwirtschaft anhaltend gut. Doch wird das ewig so weitergehen? Sicher nicht. "Auch in der Bauwirtschaft sind erste Anzeichen für den Beginn einer Eintrübung zu spüren", erklärt Dieter Babiel, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie (HDB). "Deshalb sehen wir in der BAUINDUSTRIE erhebliche Potentiale beim Einsatz von innovativen Technologien."Start-ups fördern die Effizienz am BauGerade weil die Baubranche erst mitten drin in der Digitalisierung steckt, können schon mit kleinen Maßnahmen bereits deutliche Effizienzgewinne realisiert werden. Ob Foto-Dokumentation, Baustellen-Logistik oder Auftragsabwicklung - mit digitalen Hilfsmitteln, wie auch dem Building Information Modeling (BIM) lassen sich Aufwände und Kosten besser kontrollieren. Das spart nicht nur Zeit und Geld, sondern sichert auch die Zukunftsfähigkeit der Baubranche.Start-up-Messe TECH IN CONSTRUCTION bietet Transparenz am MarktDie große Herausforderung für die Bauwirtschaft besteht allerdings in der mangelnden Markttransparenz in Bezug auf die Start-ups. Viele Junggründer haben keinen Zugang zum Markt oder sind kaum sichtbar. Die Start-up-Messe TECH IN CONSTRUCTION schafft hier Abhilfe und bietet den jungen Start-ups eine Bühne. "Wir freuen uns, als Schirmherr für die TECH IN CONSTRUCTION dabei zu sein", erklärt Babiel, der bereits Mitte des Jahres die Start-up-Messe auf dem "Tag der BAUINDUSTRIE" zu Gast hatte. Die Start-ups mit den Bauunternehmen in Kontakt zu bringen, ist das erklärte Ziel der BAUINDUSTRIE und der Messeveranstalter. So zeigen fast 100 Start-ups aus dem Bereich ConstructionTech auf 2.500 m² ihre Lösungen für die Bauwirtschaft.Weitere Informationen unter: www.tech-in-construction.de/Auch im Internet abrufbar: www.bauindustrie.dePressekontakt:Inga Stein-BarthelmesBereichsleiterin Politik und KommunikationTel. 030 21286-229 / E-Mail: inga.steinbarthelmes@bauindustrie.deOriginal-Content von: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24058/4437343