Der Run auf Lithium ist dank der nach wie vor boomenden Elektromobilität ungebrochen. Speziell in den südamerikanischen Salzwüsten wetteifern Bergbauunternehmen deshalb um die besten Abbaugebiete. Mit Galan Lithium (ASX: GLN; Frankfurt: 9CH) bringt sich jetzt ein neuer Wettbewerber in Gespräch. Das australische Unternehmen hat am "Hombre-Muerto-Becken" im Nordwesten Argentiniens vielversprechende Lithium-Projekte in seinem Besitz. Der ...

