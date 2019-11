Guten Morgen, der DAX ist in der Vorwoche an der runden Marke von 13.300 Punkten nach unten abgeprallt und im weiteren Verlauf zurückgesetzt. Am Vortag sackte der Index auch unter die Marke von 13.200 Punkten und signalisierte damit ein erstes Schwächesignal. Der DAX ging am Vortag schließlich bei 13.198 Punkten aus dem Handel und zeigt sich vorbörslich am Dienstagmorgen bei 13.240 Punkten deutlich höher. Im Blickpunkt steht weiterhin die Marke von 13.200 Punkten als kurzfristige Signalmarke. Unter ...

