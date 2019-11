Die italienische Privatsendergruppe Mediaset hat ihren Anteil an ProSiebenSat.1 ausgebaut. Der von Italiens Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi kontrollierte Medienkonzern hat über seine spanische Tochter weitere 5,5 Prozent an dem deutschen Konzern erworben. Die ProSiebenSat.1-Aktie hebt am Dienstag ab.Mediaset sieht sich offenbar unter Druck, nachdem vor Kurzem auch die tschechische Investmentfirma Czech Media Invest (CMI) bei ProSiebenSat.1 eingestiegen war. Die Firma des umtriebigen Milliardärs ...

