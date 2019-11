John Bercow ist ein hochkarätiger Referent mehr am Alpensymposium, das vom 14. und 15. Januar 2020 in Interlaken stattfinden wird.Interlaken - John Simon Bercow kommt ans Alpensymposium. Bercow, der jahrelang als Speaker im britischen Unterhaus mit seinen durchdringenden «ORDER»-Rufen für Ordnung gesorgt hatte, wurde vom Alpensymposium-Gründer Oliver Stoldt nach Interlaken eingeladen. John Bercow ist ein hochkarätiger Referent mehr am Alpensymposium, das vom 14. und 15. Januar 2020 in Interlaken stattfinden wird.

Den vollständigen Artikel lesen ...