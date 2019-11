Berlin (ots) - CDU/CSU-Agrarpolitiker auf Landtechnikmesse AGRITECHNICADie Arbeitsgruppe Ernährung und Landwirtschaft der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat am heutigen Dienstag die Landtechnikmesse AGRITECHNICA in Hannover besucht. Dazu erklärt der agrarpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Albert Stegemann:"Innovationen in der Landtechnik tragen maßgeblich dazu bei, dass die deutsche Landwirtschaft weltweit führend ist. Sie ist eine der wichtigsten Zukunftsbrachen in Deutschland. Eine moderne und verantwortungsbewusste Landwirtschaft nutzt mit innovativer Landtechnik die begrenzten landwirtschaftlichen Flächen intelligent, um die Erträge nachhaltig zu steigern. So kann sie einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die steigende Weltbevölkerung zu ernähren.Es ist die Aufgabe der Agrarwirtschaft und der Agrarpolitik diese Tatsachen immer wieder deutlich zu machen und zu erklären. Ideologischen Debatten, die sich auch gegen eine Landwirtschaft mit moderner Landtechnik richten, müssen wir weiterhin durch faktenbasierte Aufklärung begegnen.Die AGRITECHNICA in Hannover ist die Weltleitmesse für Landtechnik. Sie zeigt den vielen Besucherinnen und Besuchern, dass Landtechnik "Made in Germany" führend in der Welt ist. Zugleich ist sie ein wichtiger Ort, um sich auszutauschen und das Gespräch zu suchen. Für uns Agrarpolitikerinnen und -politiker ist es wichtig, diesen Kontakt zu suchen und miteinander statt übereinander zu reden."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/4437406