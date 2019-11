Wirecard Aktie | ISIN:DE0007472060 | WKN:747206 Nachdem der Kurs Mitte Oktober bis auf 107 Euro abgestürzt ist, findet nun eine Konsolidierung auf diesem Niveau statt. Schaut man sich einige der wichtigsten Trendindikatoren an, so bescheinigen diese einen bärischen Zustand der Aktie. Denn zum Beispiel ist die 200-Tage-Linie fallend und zudem notiert der Aktienkurs darunter. Da sich das Wertpapier bereits seit 2019 in einer Seitwärtsrange befindet, kann hier noch die Unterkante der Range angelaufen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...