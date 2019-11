BERLIN (Dow Jones)--Das Umsatz- und Beschäftigungswachstum wird sich in der deutschen Bauwirtschaft im nächsten Jahr fortsetzen. Die Bundesvereinigung Bauwirtschaft erwartet für 2020 ein Umsatzplus von 4,2 Prozent auf fast 370 Milliarden Euro nach einem geschätzten Anstieg in diesem Jahr von 5 Prozent auf 354 Milliarden Euro.

"Wir blicken auf ein insgesamt gutes Baujahr 2019 und auch mit viel Zuversicht auf das kommende Jahr", sagte der Vorsitzende der Bundesvereinigung Bauwirtschaft, Marcus Nachbauer, laut Redetext am Dienstag anlässlich der Jahrespressekonferenz seines Verbandes.

Auch wenn die Dynamik des Umsatzwachstums etwas nachgelassen habe, nach einem Anstieg um 6,7 Prozent im Jahr 2018, bleibe die Bauwirtschaft damit der Wachstumstreiber in der Volkswirtschaft.

Der Beschäftigungsaufbau werde sich ebenfalls verlangsamt fortsetzten. Nach einem Aufbau von über 25.000 wird die Bauwirtschaft im kommenden Jahr rund 18.000 zusätzliche Arbeitnehmer einstellen. Damit wären dann rund 3,35 Millionen Beschäftigte in der Bauwirtschaft tätig.

Allerdings gebe es bei den Geschäftserwartungen der Unternehmen Licht und Schatten. Von den im Klimapaket der Bundesregierung beschlossenen energetischen Maßnahmen erwartet die Branche Impulse im kommenden Jahr. Weniger zuversichtlich stimmt die Bauwirtschat allerdings die schwächere allgemeine Konjunkturlage in der Industrie, steigende Lohn- und Materialkosten und der Fachkräftemangel. Dies deute auf eine geringere Wachstumsdynamik im Bausektor hin.

Im Bauhauptgewerbe bleibt der Wachstumstreiber vorerst noch die Neubautätigkeit, so die Bundesvereinigung. In dieser Sparte würden in diesem Jahr rund 125 Milliarden Euro erwirtschaftet, was einem Plus von 6,2 Prozent entspricht. Für 2020 rechnet der Verband laut Neubauer mit einem weiteren Anstieg um 4,8 Prozent auf knapp 131 Milliarden Euro. Hier wirke sich die hohe Nachfrage nach Wohnraum in den Ballungsgebieten weiter positiv aus.

Zu wenige neue Sozialwohnungen

Der Verband rechnet mit der Fertigstellung von rund 300.000 bis 310.000 neuen Wohnungen in 2019 bzw. 2020, nach 287.000 in 2018.

Allerdings fehlten Sozialwohnungen. "Angesichts weiterhin steigender Mieten in den Ballungsgebieten, ist der Staat in der Pflicht, mehr für den sozialen Wohnungsbau zu tun. Mindestens 80.000 solcher Wohnungen müssten jährlich gebaut zu werden, um den Bedarf zu decken. Davon sind wir allerdings weit entfernt", monierte Nachbauer.

Obwohl in den letzten zehn Jahren durchschnittlich 81.100 Wohneinheiten pro Jahr aus der Sozialbindung gefallen sind, erreicht das Fertigstellungsniveau nur gut ein Drittel des Bedarfes, so die Bundesvereinigung.

Für den Wirtschaftsbau ergebe sich ein ambivalentes Bild. Während der Frühindikator "Baugenehmigungen" bereits auf eine eingebremste Investitionsneigung hindeute, würden aktuell die vorhandenen Aufträge in großem Volumen abgearbeitet.

Verlängerung der Westbalkan-Regelung gefordert

Für die Ausweitung von Kapazitäten benötige die Bauwirtschaft insgesamt eine langfristige Planungssicherheit, sagte Nachbauer. Das vom Bundestag beschlossene Fachkräfteeinwanderungsgesetz sei für seine Branche jedoch nicht ausreichend, um dem Fachkräftemangel zu begegnen.

Denn Arbeitskräfte aus der Baubranche mit lediglich berufspraktischen Erfahrungen besäßen damit keine Möglichkeiten, einen Aufenthaltstitel in Deutschland zu erhalten. Wichtig sei es daher, die Ende 2020 auslaufende Westbalkan-Regelung zu verlängern. Denn diese erlaube es, dass einfache, von heimischen Arbeitnehmern nicht mehr ausgeübte Tätigkeiten wie beispielsweise Eisenbiegen, von angelernten, aber sehr erfahrenen Arbeitnehmern aus den Westbalkan-Staaten ausführen zu lassen.

