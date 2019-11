Berlin-München (ots) - Hier erläutert Dr. Christoph Gürtler, wie das für den Klimawandel mitverantwortliche Treibhausgas nicht mehr in die Atmosphäre gelangt, sondern für die Herstellung neuer Produkte verwendet wird - ein Ansatz, der den Wandel eines wichtigen Industriezweiges in Deutschland hin zur Nachhaltigkeit weiter beflügeln könnte.Nominiert sind als Team I: Dr. Christoph Gürtler, Prof. Dr. Walter Leitner und Dr. Berit Stange. Im erfolgreichen Zusammenspiel zwischen universitärer und industrieller Forschung in Gestalt einer Kooperation der RWTH Aachen University und der Covestro AG ist eine Plattformtechnologie entstanden, die der aktuellen Diskussion um Klimawandel und Ressourcenschonung einen maßgeblichen Impuls geben kann.In wenigen Tagen ist es dann so weit: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am Abend des 27. November den Deutschen Zukunftspreis 2019 an eines der drei nominierten Teams verleihen. Die Entscheidung der Jury fällt erst wenige Stunden zuvor - es bleibt also spannend bis zur Preisverleihung!Die Bekanntgabe des Siegerteams ist im Verlauf der Preisverleihung am 27. November per Livestream ab 18.00 Uhr zu verfolgen, das ZDF sendet die Veranstaltung ab 22.15 Uhr.Videoimpressionen der Projekte, Podcast-, Text- und Bildmaterial zu den Nominierungen unter: www.deutscher-zukunftspreis.de, www.facebook.com/deutscher.zukunftspreis und www.instagram.com/deutscher.zukunftspreis/Pressekontakt:Büro Deutscher ZukunftspreisDr. Christiane A. PudenzCuvilliésstraße 1481679 MünchenTel.+49(0)89 30703444info@deutscher-zukunftspreis.dewww.deutscher-zukunftspreis.dewww.facebook.com/deutscher.zukunftspreishttps://www.instagram.com/deutscher.zukunftspreis/Original-Content von: Deutscher Zukunftspreis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25570/4437491