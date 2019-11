Münster (ots) - Die Lotterie Eurojackpot feiert diese Woche ein besonders Ziehungs-Jubiläum: Zum 400. Mal rollen im finnischen Helsinki die Lotteriekugeln. Ein Blick auf die bisherigen Ziehungsergebnisse.Woche für Woche bietet die Lotterie die Chance auf Gewinne in 12 unterschiedlichen Gewinnklassen. Rund 6,3 Mrd. Euro wurden bisher an Gewinnen ausgeschüttet. Dies entspricht wöchentlich rund 15,8 Millionen Euro.In den bisher 399 Ziehungen machte Eurojackpot insgesamt 226 Spielteilnehmer zu Millionären. Im Schnitt gibt es alle 1,77 Ziehungen einen neuen Eurojackpot-Millionär. Bemerkenswert: Allein 76 Mal wurden Millionengewinne in achtstelliger Höhe von mindestens 10 Millionen Euro ausgeschüttet.Deutschland ist und bleibt das Land mit den meisten Millionären. Bisher (Stand 8. November 2019) wurden insgesamt 118 Spielteilnehmer in einem der 16 deutschen Bundesländer durch die Lotterie Eurojackpot zu Millionären.Aber nicht nur die Zahl der Millionäre lässt sich sehen. Neben den bisherigen 226 Millionären gab es im Schnitt vier zusätzliche Großgewinner im sechsstelligen Bereich (ab 100.000 Euro) pro Ziehung. In Summe sind es 1.857 Großgewinne, davon sind 907 Großgewinne in Deutschland erzielt worden."Die Lotterie Eurojackpot ist ein wichtiger Bestandteil im europäischen und deutschen Glücksspielmarkt geworden", so Andreas Kötter, Chairman der größten europäischen Lotterie. Über 300 Millionen Menschen von Island bis Italien, von Spanien bis Polen können wöchentlich auf Jackpots zwischen 10 und 90 Millionen Euro tippen.Passend zur 400. Ziehung steht der Jackpot in der obersten Gewinnklasse tatsächlich bei der maximalen Jackpothöhe von 90 Millionen Euro. Dies ist die neunte Jackpotperiode seit Lotteriestart, wo dies der Fall ist.Zuletzt war der Eurojackpot am 20. September 2019 geknackt worden. Zu diesem Zeitpunkt gingen 44,6 Millionen Euro nach Norwegen. Den letzten deutschen Gewinner im obersten Gewinnrang gab es am 28. Juni 2019. Hier gingen 18,9 Millionen Euro nach Bayern.Am 23. März 2012 fand die erste Ziehung der Lotterie Eurojackpot statt. Am kommenden Freitag (15. November) folgt nun die Jubiläums-Ziehung der europäischen Lotterie im finnischen Helsinki. Tipps zur 400. Ziehung können bis kommenden Freitag (15. November) in allen Lotto-Annahmestellen und unter www.eurojackpot.de abgegeben werden.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/4437514