Eine Anteilsaufstockung durch den italienischen Großaktionär Mediaset hat bei den ProSiebenSat.1-Anlegern am Mittwoch Übernahmefantasie entfacht. Mediaset ist nun mit 15,1 Prozent an dem Medienkonzern beteiligt. Die von Italiens Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi kontrollierte Privatsendergruppe Medienkonzern hat über seine spanische Tochter weitere 5,5 Prozent an dem deutschen Konzern erworben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...