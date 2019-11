Die schlechte Nachricht für Tesla vorweg: Der BMW i3 führte im Oktober die Bestsellerliste für in Deutschland verkaufte Elektroautos wieder an. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) habe für den Kleinwagen 856 Neuzulassungen registriert, 110 mehr als für den Zweitplatzierten Smart Fortwo ED, berichtet Welt online. Rang drei geht demnach an den Renault Zoe mit 458 Verkäufen. Teslas Model 3, im September noch an der Spitze, erreichte mit 221 Neuzulassungen nur Rang sieben. Doch der US-Autobauer konnte sich ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...