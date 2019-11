Dow Jones hat von press1 eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Der Verhaltenskapitalismus - Kennen Sie ihn? Nein? Er kennt aber definitiv Sie und das sehr gut! (press1) - 12. November 2019 - Eine Welt der Veränderung ermöglicht es einer neuen Spielart des Kapitalismus immer mehr Macht und Einfluss zu gewinnen: Verhaltenskapitalismus. Dieser wirkt, getrieben durch die technologische Entwicklung, stetig stärker in das gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche und individuelle Leben ein, ohne, dass dessen Mechanismen bislang klar identifiziert werden konnten. Diese Lücke schließt das Modell des Verhaltenskapitalismus, das dem Ungefähren eine Struktur gibt, die eine allgemeine Diskussion ermöglichen soll. Neue Zeiten benötigen neue Erkenntnisse Entwickelt wurde besagtes Model von Andreas Herteux [1], dem bekannten Philosophen, Wirtschaftswissenschaftler, Schriftsteller und Publizisten, Andreas Herteux, der die Grundlagen dieser neuen Form des Kapitalismus in seiner Bestseller-Monographie 'Erste Grundlagen des Verhaltenskapitalismus' zusammenfasst und damit einen wichtigen Beitrag zur wissenschaftlichen Erfassung, aber auch zur weltweiten Popularisierung dieses Themas leistet. Ein Thema, das alle betrifft und zwar in der intimsten Sphäre Dieses ist auch bittere Notwendigkeit, denn der Verhaltenskapitalismus betrifft das Leben aller und eine Diskussion erscheint dringend angebracht, bevor seine Mechanismen womöglich zur Akkumulation von Macht und Einfluss führen, die am Ende in einer totalen Kontrolle der Menschen münden könnte. Erhältlich in neun Sprachen Um zu diskutieren, bedarf es aber des Verstehens und hier leistet Andreas Herteux, dessen Monografie inzwischen in neun Sprachen vorliegt und international bereits heute auf große Resonanz stößt, Pionierarbeit: - Deutsch: Erste Grundlagen des Verhaltenskapitalismus: Bestandsaufnahme einer neuen Spielart des Kapitalismus, de Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN 978-3981900651, DOI 10.5281/zenodo.3469587 - Englisch: First Foundations of Behavioral Capitalism: A New Variety of Capitalism Gains Power and Influence, Andreas Herteux, Erich von Werner Ver-lag, 2019, ISBN 978-3981900675, DOI 10.5281/zenodo.3469568 - Französisch: Premiers fondements du capitalisme comportemental: Un in- ventaire d'une nouvelle variete de capitalisme, Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN 9783981900682, DOI 10.5281/zenodo.3517802 - Italienisch: Le prime basi del capitalismo comportamentale: Inventario di una nuova varietà di capitalismo, Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN 9783948621025, DOI 10.5281/zenodo.3517835 - Portugiesisch: Primeiras Fundaoes do Capitalismo Comportamental: Um in- ventário de uma nova varied-ade de capitalism, Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN 9783948621018, DOI 10.5281/zenodo.3517837 - Spanisch: Primeros fundamentos del capitalismo conductual - Un inventario de una nueva variedad de capitalismo,' Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN 9783948621001, DOI 10.5281/zenodo.3517839 - Russisch [..] Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, DOI 10.5281/zenodo.3517841 - Niederländisch: De eerste stichtingen van het gedragskapitalisme - Een in-ventaris van een nieuwe varieteit van het kapitalisme, Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN 978-3-948621-03-2, DOI 10.5281/zenodo.3521230 - Polnisch: Pierwsze fundamenty kapitalizmu behawioralnego - Inwentaryzacja nowej odmiany kapitalizmu, Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN '978-3-948621-05-6 DOI 10.5281/zenodo.3521294 Bereits Vielfach national und internationel rezitiert Vielfach diskutiert und zitiert in großen Meinungsmedien (z.B. The European, der Freitag, Chicago Tribune, Medium, South Africa Today, Hufington Post, Morning Call USA, Daily Press USA usw..) ist die Rolle, die Andreas Herteux Gedanken bereits jetzt spielen, beachtenswert und sollten weiter verbreiten werden, um eine allgemeine Diskussion über eines der Zukunftsthemen des 21. Jahrhunderts zu er-möglichen, bei der am Ende jeder mitreden kann und muss, da der Verhaltenskapitalismus einen jeden betrifft oder noch betreffen wird. Eine neue Aufklärung ist daher in neuen Zeiten unbedingt vonnöten. Für weitere Fragen, stehen wir gerne bereit Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte den Erich von Werner Verlag [2] (Email: mailto:info@erichvonwernerverlag.de), die "Erich von Werner Gesellschaft [3] (Email: mailto:erichvonwerner- society@understandandchange.com) oder alternativ den Autor direkt über seine Webpräsenz [4] Überall erhältlich 'Erste Grundlagen des Verhaltenskapitalismus' ist ab jetzt, in all seinen Sprachversionen, überall bestellbar. Dies ist eine Mitteilung von press1. Für den Inhalt ist ausschließlich press1 verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen.

