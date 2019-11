Aufgeschoben ist eben nicht aufgehoben - die Stimmung am deutschen Aktienmarkt wäre heute besser, hätte US-Präsident Trump die Zölle auf Autoimporte aus der Europäischen Union ganz von der Agenda genommen. Stattdessen hält er eine Drohkulisse aufrecht, die weder den deutschen Autobauern die nötige Planungssicherheit gibt noch eine Stabilisierung der deutschen Wirtschaft unterstützt. Vielmehr werden Investitionen in den Unternehmen weiter aufgeschoben, was dasGewinnwachstumweiter in die Zukunft verschieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...