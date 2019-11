Nach eingehender Auswertung hat die hochkarätige Jury aus den jeweiligen Clustern den Gewinner ermittelt. Die Gewinner des 3. productronica innovation awards sind Zoller + Fröhlich im Cables, Coils & Hybrids Cluster, F&S Bondtec Semiconductor im Future Markets Cluster, Vision Engineering im Inspection & Quality Cluster, Limata im PCB & EMS Cluster, ASM Amicra (S. 5) im Semiconductors Cluster und Seho Systems im SMT Cluster. Die Überreichung des Awards findet am ersten Messetag im Rahmen des Get-Together-Abends statt.

Ideen in Innovationen umzusetzen, diese Herausforderung ist den Einreichern der prestigeträchtigen Auszeichnung gelungen: Aus jedem Cluster haben uns Bewerbungen weltweit erreicht. Die Aussteller der Weltleitmesse productronica 2019 haben die Gelegenheit genutzt, sich für den ersten unabhängigen Preis der Elektronikfertigung verdient zu machen. Exakt 80 Einreichungen wurden ins Rennen geschickt - und die meisten haben die Hürde der anspruchsvollen Teilnahmebedingungen geschafft.

Zum dritten Mal verleiht die Messe München in Kooperation mit der Fachzeitschrift "Productronic" des Hüthig Verlags den "productronica innovation award" auf der "productronica". Mit ihm werden in sechs Kategorien die innovativsten Produktneuheiten und Fertigungsverfahren prämiert. An der Clusterung der productronica orientiert sich auch der Award. Bewährt hat sich, dass der Cluster SMT mit dem Cluster "Inspection & Quality" um eine weitere Kategorie erweitert wurde.

Nicht immer kommen Innovationen mit einem großen, nachhallenden Paukenschlag daher. Aber das Rad neu erfinden musste niemand der "Innovatoren": Die diesjährigen Einreichungen zeigten anschaulich, wie groß der Forschergeist entlang der elektronischen Baugruppenfertigung ist. Innovationskraft und auch Mut, etwas Neues auszuprobieren werden nun mit dem productronica innovation award 2019 prämiert werden: Von den 80 Einreichungen kamen 77 in die engere Wahl. Die Jury hatte da gut zu tun, aus diesen vielen kreativen und cleveren Lösungen den jeweiligen Cluster-Gewinner zu ermitteln. Das Auswahlverfahren fand anhand eines Punktesystems statt. Die Ermittlung ...

