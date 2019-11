Zurückhaltende Investoren sorgen am Schweizer Aktienmarkt am Dienstag für eine leicht negative Tendenz.Zürich - Zurückhaltende Investoren sorgen am Schweizer Aktienmarkt am Dienstag für eine leicht negative Tendenz. Der Leitindex SMI war zunächst nahezu unverändert gestartet und bewegt sich seither knapp unterhalb der Schlussmarke vom Montag. Investoren hätten derzeit Schwierigkeiten, die unterschiedlichen Signale im US-Chinesischen Zollstreit einzuordnen, heisst es von Händlerseite.

