ARAMEA verstärkt sich mit erfolgreichem Long/Short-Aktienmanager aus London DGAP-News: Aramea Asset Management AG / Schlagwort(e): Fonds/Personalie ARAMEA verstärkt sich mit erfolgreichem Long/Short-Aktienmanager aus London 12.11.2019 / 12:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Hamburg, den 12. November 2019 - "Wir freuen uns sehr, mit Lars Dollmann einen international erfahrenen Aktienmanager für uns gewonnen zu haben", sagt Markus Barth, Vorstandsmitglied der Hamburger Asset Management Boutique, ARAMEA Asset Management AG. Ursprünglich aus Goslar stammend hat der Experte zuletzt 12 Jahre in London bei zwei renommierten Liquid Alternative Boutiquen gearbeitet. Zunächst war er bei Adelphi Capital tätig und anschließend bei der Janus Henderson Tochter Alphagen Capital. "Als Manager von verschiedenen Long/Short-Aktienstrategien konnte sich Lars Dollmann über die Jahre einen hervorragenden Track Record aufbauen", ergänzt Barth. Vor seiner Zeit in London war er sechs Jahre bei der Deka Investment tätig. Zuletzt verantwortete er einen Milliarden-Aktienfonds mit einem fünf Sterne Morningstar-Rating und zahlreichen Auszeichnungen. Dollmann meint: "Ich freue mich, nach insgesamt 20 Jahren Auslandsaufenthalt wieder in Deutschland arbeiten zu dürfen und insbesondere mit meiner langjährig gewonnenen Long/Short-Expertise ARAMEA weiter nach vorne zu bringen." Der Neu-Hamburger Aktienexperte ist gelernter Diplom-Kaufmann mit Studienaufenthalten in Passau sowie Tel Aviv und hat zusätzlich den Abschluss zum Chartered Financial Analyst (CFA) erworben. Über ARAMEA Asset Management AG: ARAMEA Asset Management AG zählt zu den größten unabhängigen Asset Managern in Deutschland. Das 19-köpfige ARAMEA-Team verwaltet aktuell mehr als 3 Mrd. Euro in 12 Publikums- und 27 Spezialfonds sowie in Vermögensverwaltungsmandaten. Der Kundenkreis umfasst Sozialversicherungsträger, Verbände, Stiftungen, Versicherungen, Banken, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Family Offices. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht neben Herrn Rolf Hunck aus den Mitgliedern Dr. Dr. Michael Steen und Gerhard Lenschow. ARAMEA Asset Management AG wird vertreten durch die Vorstände Markus Barth, Thomas Pergande und Sven Pfeil (stellv.). ARAMEA Asset Management AG Kleine Johannisstraße 4 20457 Hamburg Telefon: +49 40 866 488 0 Telefax: +49 40 866 488 499 eMail: info@aramea-ag.de www.aramea-ag.de Diese Veröffentlichung wird Ihnen ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der in dieser Veröffentlichung genannten Investmentfonds dar oder eine Investmentempfehlung. Vor Durchführung einer Transaktion sollte das jeweilige Fondsprospekt gelesen werden. Investoren sollten sich vor Durchführung einer Transaktion über rechtliche Bedingungen und steuerliche Konsequenzen der Transaktion informieren, um über Angemessenheit und Konsequenzen des Fondsinvestments urteilen zu können. Die ARAMEA Asset Management AG gibt keine Garantie, weder explizit noch indirekt, und trägt weder Verantwortung noch Haftung für Exaktheit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen. Auf eine Änderung des Inhalts dieser Veröffentlichung muss die ARAMEA Asset Management AG nicht hinweisen. Die ARAMEA Asset Management AG ist ferner nicht verpflichtet, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder zu verändern. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden weder Vermittlerprovisionen noch die im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme der Fondsanteile angefallenen Kosten berücksichtigt. --------------------------------------------------------------------------- 12.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- 907461 12.11.2019 AXC0217 2019-11-12/12:36