Frankfurt (ots) - testsieger.de hat das emporiaSMART.3, das neueste Senioren-Smartphone aus Österreich, auf Herz und Nieren getestet. Gesamtnote 1,7.Ende September hat emporia, Hersteller von einfach zu bedienenden Smartphones, Apps und Tastenhandys speziell für ältere Menschen, das neueste Smartphone in Deutschland auf den Markt gebracht. testsieger.de hat das emporiaSMART.3 eingehend begutachtet und geprüft und die Gesamtnote 1,7 verliehen.In der Zusammenfassung des umfangreichen Tests heißt es: "Wie schon die beiden Vorgänger, ist auch das emporiaSMART.3 ein gutes Senioren-Smartphone, das hervorragend auf die Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnitten ist. Das geht schon bei der Anleitung und dem umfangreichen Trainingshandbuch los und findet seinen Höhepunkt in der angepassten Benutzeroberfläche. Diese punktet durch große Tasten und eine hervorragende Übersichtlichkeit."Eveline Pupeter, Eigentümerin und Geschäftsführerin von emporia, freut sich über das gute Ergebnis. "Wir arbeiten tagtäglich mit den älteren Menschen zusammen, um deren Bedürfnisse und Anforderungen genau kennen zu lernen und zu analysieren. Die Ergebnisse daraus fließen direkt in die Produktentwicklung ein. Dadurch ist es uns möglich, Smartphones zu bauen, mit denen die Seniorinnen und Senioren gut zurechtkommen."Auch wenn dieses Smartphone alle gängigen Features beinhaltet, die heutzutage gefragt sind, das Wichtigste bei einem Smartphone für ältere Menschen ist und bleibt die Funktion des Telefonierens. Das Testportal schreibt dazu: "Insgesamt überzeugt uns die Telefonqualität. Unsere Testanrufe punkten durch eine gute Sprachqualität ohne große Störgeräusche. Dank verstellbarer Lautstärke ist das Emporia selbst für Schwerhörige geeignet." Das emporiaSMART.3 ist bei Mobilfunkanbietern wie etwa mobilkom-debitel (mit praktischem Einrichtungsservice) sowie im guten Fachhandel für 199 Euro inklusive umfassendem Trainingsbuch erhältlich.Das ist der Technologieführer emporiaDas österreichische Unternehmen emporia entwickelt, produziert und vertreibt Mobiltelefone, Smartphones und Apps speziell für die ältere Generation und ist Technologieführer in diesem Bereich. emporia beschäftigt 100 Mitarbeiter und ist in mehr als 30 Ländern vertreten. www.emporia.de