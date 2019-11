Am Dienstag scheinen sich Anleger an der Wall Street zunächst nicht aus der Deckung zu wagen. Denn US-Präsident Donald Trump wird im Tagesverlauf vor dem Economic Club of New York eine Rede halten. Dabei könnte er sich zum Stand der US-chinesischen Handelsgespräche äußern, nachdem er zuletzt aufkommende Hoffnungen auf ein schnelles Ende des Streits im Keim erstickt hatte. Auch zu möglichen Zöllen auf EU-Automobilimporte dürfte sich Trump zu Wort melden. Vor diesem Hintergrund deutet der Aktienterminmarkt auf einen Start am Kassamarkt ganz knapp im Plus. Laut Händlern dürften die Aussagen Trumps zu den aus Marktsicht wichtigen Themen die Tagestendenz bestimmen. Im Vorfeld werde dagegen nicht viel passieren, heißt es weiter.

November 12, 2019

