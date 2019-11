Mit einer robusten Anlagestrategie lassen sich in ruhigen Zeiten solide Erträge erwirtschaften. In turbulenten Zeiten ist sie dagegen widerstandfähig genug, um etwaige Verluste auf ein tragbares Maß zu begrenzen und diese im nächsten Aufschwung rasch wieder auszugleichen. Doch was genau bedeutet in diesem Zusammenhang der Begriff "robust"? Ganz einfach:Eine Anlagestrategie...

Den vollständigen Artikel lesen ...