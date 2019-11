Paris (www.fondscheck.de) - Vincent Denoiseux ist neuer Head of ETF Research and Solutions bei Lyxor, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit dieser neuen Position stärkt Lyxor sein ETF-Research, um noch besser auf die sich stetig weiterentwickelnden Bedürfnisse von Kunden eingehen zu können. Denoiseux tritt seine neue Stelle in London an und berichtet an David Lake, UK CEO bei Lyxor, und Matthieu Mouly, Chief Client Officer bei Lyxor ETF. Die Position des Head of ETF Research and Solutions soll zwei strategische Ziele von Lyxor ETF unterstützen: den Ausbau der Marktposition von Lyxor sowie die Stärkung der Investorenbeziehungen. ...

