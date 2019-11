Der Markt ist heute zunächst leicht stärker und es ist vor allem unser Musterdepotwert Bawag (nun auch schon wieder zwei Jahre an der Börse), der sich zeigt. Nun ist die Bawag schon zwei Jahre an der Börse bzw. im ATX und es ist das einzige ATX-Unternehmen, mit dem ich noch keinen persönlichen Kontakt schaffte. Mag ich ändern. Bawag 2.22% Porr -1.17% voestalpine 1.47% S Immo -1.13% DO&CO 1.40% Warimpex -0.97% Heute zitiere ich in meinem Intro mal zwei geschätze KollegInnen. Zum einen Jessica Schwarzer aus Deutschland, sie schreibt auf der Onvista-Plattform: "Die Grundrente ist durch und soll über Steuern finanziert werden, genauer über die Finanztransaktionssteuer. Damit wird sinnvolles Aktien-, Fonds- und ETF-Sparen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...