Das Expertenteam der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH ist hochkarätig ergänzt worden mit Markus Horntrich. Anbei dazu ein Auszug aus der entsprechenden Pressemitteilung:



"Der erfahrene Finanzjournalist Markus Horntrich ist neues Redaktionsmitglied bei der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH. Er wird für den Düsseldorfer Verlag die Redaktion der Actien-Börse und AB-Daily bereichern und verstärken. Mit Markus Horntrich gewinnt der Bernecker-Verlag einen erfahrenen Journalisten und Experten, der auf 30 Jahre Börsenerfahrung zurückblicken kann. Horntrich war zuvor 19 Jahre lang Redaktionsmitglied des Börsenmagazins DER AKTIONÄR, das er von 2012 bis 2019 als Chefredakteur sehr erfolgreich führte. Zudem ist Horntrich Autor des Börsenbuches "Crashkurs Charttechnik"."



Was hat man sich unter der Person Markus Horntrich vorzustellen, wie tickt Markus Horntrich in Bezug auf Geldanlage und Börse? Schauen Sie hierzu in ein Portraitgespräch mit Walter Tissen am 07.11.2019 im Rahmen des Bernecker TV.



Wenn Sie diesen Hinweis auf der Website www.bernecker.info sehen, klicken Sie einfach in die Free TV Infobox, um zum Video zu gelangen. Wenn Sie von einer anderen Website aus auf diese Nachricht zugreifen, klicken Sie sich über den nachfolgenden Link zum Video-Beitrag.



HIER KLICKEN