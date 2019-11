Photovoltaik und Windkraft haben in der Schweiz deutlich geringere Bedeutung für die Energieversorgung als in den meisten anderen europäischen Ländern. Die Energiestiftung SES hat nun eine Reihe von Vorschlägen erarbeitet, die den Ausbau der Solar- und Windenergie vorantreiben sollen.Bei gerade einmal drei Prozent liegt der Anteil der Photovoltaik und Windenergie an der Stromerzeugung in der Schweiz, acht mal weniger als in Deutschland. Europaweit rangiert das Land damit nur auf Platz 26. Klimafreundlich ist der Strommix der Eidgenossen zwar trotzdem, vor allem dank einer starken Wasserkraft. ...

