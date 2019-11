Neue Cloud-Anwendungen abgestimmt auf Geschäftsanwendungen

Seit einigen Jahren boomt der Markt für Cloud Computing, aber einige Unternehmen haben immer noch Zweifel hinsichtlich der Zweckmäßigkeit für ihr Geschäft.

IKOULA der Spezialist für Cloud, dedizierte Server und Outsourcing beabsichtigt, sie mit seinem Angebot CLOUD IKOULA ONE, das den Fokus auf die wahren Bedürfnisse und Ziele der Nutzer setzt, vom Gegenteil zu überzeugen.

Neben der Gewährung absoluter Kostenkontrolle, besserer Zugänglichkeit oder der erforderlichen Elastizität zur Bewältigung von Traffic-Spitzen, bietet CLOUD IKOULA ONE jetzt auch noch einen umfangreichen und vielfältigen Katalog von mehr als 30 vorinstallierten Anwendungen, die in weniger als 3 Minuten verfügbar sind und perfekt auf die aktuellen Bedürfnisse von Unternehmen abgestimmt sind.

In verschiedene Kategorien unterteilt, helfen diese Anwendungen den Unternehmen, Zeit zu sparen und sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, ohne sich um Installation und Konfiguration kümmern zu müssen. Alle installierten Anwendungen können dann über eine einheitliche benutzerfreundliche Oberfläche leicht verwaltet werden.

Speicher : NextCloud, Minio

: NextCloud, Minio Bedienfeld : Ispconfig, Plesk

: Ispconfig, Plesk KI : H2O, Apache Mahout

: H2O, Apache Mahout Containerisierung: KUBERNETES Docker

KUBERNETES Docker Datenbanken : PostGreSQL, MongoDB

: PostGreSQL, MongoDB Entwicklungswerkzeuge : OpenJDK, Gitlab, Lamp

: OpenJDK, Gitlab, Lamp Kollaborative Arbeitswerkzeuge : Onlyoffice, Rocketchat

: Onlyoffice, Rocketchat CMS : Wordpress, Prestashop, Drupal

: Wordpress, Prestashop, Drupal Webserver: NGINX, Apache 2, Gravitee

NGINX, Apache 2, Gravitee Überwachung : Grafana, PROMETHEUS

: Grafana, PROMETHEUS Blockchain : Ethereum Geth, Embark

: Ethereum Geth, Embark Gaming: Minecraft, FREECIV

Inzwischen ist die Bereitstellung einer effektiven Cloud-Infrastruktur für alle möglich und war noch nie so einfach.

Für Ihre ersten Schritte in die Welt der Cloud bietet IKOULA bei jeder neuen Eröffnung eines Accounts ein kostenloses Kontingent im Wert von 100 an.*

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von IKOULA unter: https://www.ikoula.com/en/public-cloud/oneclick?utm_source=businesswire&utm_medium=text&utm_campaign=oneclick

(*) Die Einzelheiten des Angebots finden Sie auf der Website von IKOULA

ÜBER IKOULA

IKOULA, seit 1998 Vorreiter der Cloud in Frankreich, besitzt eigene Rechenzentren in Frankreich (Reims und Laon) sowie zwei Tochtergesellschaften in Spanien und den Niederlanden. Da der Mensch im Mittelpunkt seiner Unternehmensphilosophie steht, pflegt IKOULA eine enge Beziehung zu seinen Kunden und stellt ihnen rund um die Uhr ansprechbare Expertenteams zur Verfügung, die sie bei ihren Geschäftsaktivitäten beraten und zur Seite stehen. Die IKOULA-Teams sind mehrsprachig und somit in der Lage, Kunden in über 60 Ländern auf 4 Kontinenten bei ihren globalen Herausforderungen zu unterstützen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191112005602/de/

Contacts:

IKOULA:

Laurane VASSOR ARCARO +33 1 84 01 02 69

lvassorarcaro@ikoula.com