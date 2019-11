Börsianer schätzen die deutschen Konjunkturaussichten so gut ein wie seit einem halben Jahr nicht mehr. Auch die Konjunkturlage bewerteten sie besser.

Börsianer schätzen die deutschen Konjunkturaussichten so gut ein wie seit einem halben Jahr nicht mehr. Das Barometer ihrer Erwartungen für die nächsten sechs Monate stieg im November überraschend kräftig um 20,7 Zähler auf minus 2,1 Punkte, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage unter 200 Analysten und Anlegern mitteilte. An der Börse sorgte das für leichte Gewinne, der Dax stieg um 75 Punkte an.

Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Anstieg auf minus 13,0 Zähler gerechnet. Auch die Konjunkturlage bewerteten die Börsianer besser, allerdings nur leicht.

"Die Hoffnung steigt, dass sich das internationale wirtschaftspolitische Umfeld in der näheren Zukunft verbessern wird", sagte ZEW-Präsident Achim Wambach. "Die Chancen auf ein Abkommen zwischen Großbritannien und der EU und damit auf einen geregelten Austritt Großbritanniens sind inzwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...