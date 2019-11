Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ZEW-Index steigt im November kräftig an

Die Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren für Deutschland haben sich im November wesentlich stärker aufgehellt als erwartet. Der von Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Index der Konjunkturerwartungen kletterte auf minus 2,1 Punkte von minus 22,8 im Vormonat. "Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland steigen im November 2019 sehr stark an", erklärte das Institut. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten hingegen lediglich einen Anstieg auf minus 14,8 vorausgesagt.

OECD-Frühindikator deutet auf stabiles Wachstum unter Trend

Der Frühindikator der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) deutet auf ein stabiles Wachstum im gesamten OECD-Raum, allerdings unterhalb der Trendrate. Für den September verharrte der Frühindikator für den gesamten OECD-Raum mit 99,1 Punkten auf dem Stand des Vormonats, wie die OECD mitteilte, eine von 36 Industriestaaten betriebene Denkfabrik.

Bauwirtschaft blickt zuversichtlich ins nächste Jahr

Das Umsatz- und Beschäftigungswachstum wird sich in der deutschen Bauwirtschaft im nächsten Jahr fortsetzen. Die Bundesvereinigung Bauwirtschaft erwartet für 2020 ein Umsatzplus von 4,2 Prozent auf fast 370 Milliarden Euro nach einem geschätzten Anstieg in diesem Jahr von 5 Prozent auf 354 Milliarden Euro. "Wir blicken auf ein insgesamt gutes Baujahr 2019 und auch mit viel Zuversicht auf das kommende Jahr", sagte der Vorsitzende der Bundesvereinigung Bauwirtschaft, Marcus Nachbauer.

Nachfrage der Banken nach EZB-Liquidität wenig verändert

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat sich beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft wenig geändert. Wie die EZB mitteilte, wurden 1,547 Milliarden Euro nach 1,560 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 22 (Vorwoche: 24) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,013 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität.

Merkel: Deutschland hat bei Unternehmenssteuer Handlungsbedarf

Bundekanzlerin Angela Merkel (CDU) hat an die Wirtschaft appelliert, beim Thema Unternehmenssteuerreform gemeinsam mit der Union Druck auf Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) auszuüben. Merkel lobte auf dem Deutschen Arbeitgebertag in Berlin die Vorschläge von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), der eine Nettoentlastung für alle Unternehmen angemahnt und eine Firmensteuerreform vorgeschlagen hatte.

Arbeitgeberpräsident Kramer will "Zukunftspakt" für Deutschland

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer hat angesichts der schlechten Konjunkturlage ein gemeinsames Vorgehen von Politik und Wirtschaft gefordert. "Es ist jetzt an der Zeit, einen Zukunftspakt zu schmieden", sagte der Chef der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) beim Deutschen Arbeitgebertag in Berlin. "Die See wird rauer, und es ist unsere gemeinsame Pflicht, Politik, Gewerkschaften, Arbeitgeber, Deutschland endlich wetterfest zu machen."

Von der Leyens Ersatzkandidaten nehmen erste Hürde im EU-Parlament

Der Rechtsausschuss des Europaparlaments hat grünes Licht für die noch fehlenden Kandidaten für die neue EU-Kommission von Ursula von der Leyen gegeben. Das Interessenkonflikte prüfende Gremium ließ die Bewerber aus Frankreich, Rumänien und Ungarn passieren. Damit können die Befragungen in den Fachausschüssen beginnen. Äußerst knapp war das Ergebnis aber für den Franzosen Thierry Breton, der den Bereich Binnenmarkt und Industriepolitik übernehmen soll.

Macron wirft Kritikern "Zimperlichkeit und Heuchelei" vor

Nach seinen umstrittenen Äußerungen zum "Hirntod" der Nato hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nachgelegt. Er warf seinen Kritikern in Paris "Zimperlichkeit und Scheinheiligkeit" vor. Macron sagte in seiner Auftaktrede zum Pariser Friedensforum, er habe womöglich einige mit seinen Äußerungen "vor den Kopf gestoßen". Er fügte hinzu: "Wir brauchen die Wahrheit. Zimperlichkeit und Scheinheiligkeit funktionieren nicht."

EU-Verteidigungsminister beschließen 13 weitere Rüstungs- und Militärprojekte

Die EU-Verteidigungsminister haben 13 weitere Militär- und Rüstungsprojekte beschlossen. Sie reichen von Systemen zur U-Boot-Abwehr und elektronische Kriegsführung bis zur Entwicklung einer neuen Korvette für die Marine, wie der EU-Rat mitteilte. Deutschland beteiligt sich dieses Mal an einem Zentrum für Kampfsimulationen.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Arbeitslosengeldbezieher Okt +33.000; Quote 3,4%

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2019 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.