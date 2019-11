Wenn du schon weißt, wie man in Robotikaktien investiert, und dir vielleicht auch schon die größten Vertreter der Branche angesehen hast, dann ist es nun an der Zeit, dir die fünf Aktien anzusehen, die Investoren am besten am Siegeszug der Roboter teilhaben lassen. Lass uns mal fünf der Topunternehmen ansehen, die auf diesem Feld tätig sind, und ausmachen, was ihre Aktien so interessant macht. Deere: Hochpräzise Agrarlösungen Deere (WKN: 850866), ein Hersteller von Maschinen für Bau und Landwirtschaft, ...

