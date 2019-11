Der ZKB eKMU-X Index hielt in der abgelaufenen Handelswoche mit 1'191 Punkten in etwa das Niveau der Vorwoche.Marktbericht Zürich - Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) blickt mit ihrem ausserbörslichen Handel auf einen eher ruhigen Verlauf in der vergangenen Woche zurück. Im impulsschwachen Handel sank das Gesamtvolumen um fast 28 Prozent auf 1,7 Millionen Franken. Derweil stieg allerdings die Anzahl Abschlüsse auf 104 von 86. Der ZKB eKMU-X Index hielt mit 1'191,40 Punkten in etwa das Niveau der...

