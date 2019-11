Bürkle wird als Vorsitzender des Beirats sowie als Geschäftsführer der Eigentümer-Holding weiterhin an der Entwicklung des Unternehmens mitwirken und wichtige Entscheidungen begleiten.

Peter Geiselhart ist bei Feinmetall und in der Branche kein Unbekannter: Die berufliche Karriere führte ihn durch verschiedene Stationen in der Elektronik- und Halbleiterindustrie. Er war unter anderem Division Manager bei Blaupunkt/Bosch, später Division Manager bei Motorola Deutschland, dann General Manager Europe bei Harman/Becker. In den letzten sechs Jahren ...

