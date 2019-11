Der Energieverbrauch in Gebäuden ist zwischen 2010 und 2017 konstant geblieben, wie die neue Analyse der Dena zeigt. Das Klimapaket der Bundesregierung könnte die Stagnation jedoch überwinden. Die Sanierungsquote bleibt unter dem notwendigen Wert.Vielfältige Förderprogramme für energetische Sanierungen, umfassende Beratungsangebote, dazu einige, wenn auch nur zaghafte ordnungsrechtliche Vorgaben vor allem für den Neubau - all das hat nicht genügt, um den Energieverbrauch im Gebäudesektor zu reduzieren: Für Heizung und Warmwasser in Wohn- und Nichtwohngebäuden wurden 2017 insgesamt 870 Terawattstunden ...

