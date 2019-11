Frankfurt (www.fondscheck.de) - Allianz Global Investors hat am Montag, dem 11. November 2019 angekündigt, dass im Zuge einer Nachfolgeregelung am 1. Januar 2020 ein Wechsel in der Führung des Unternehmens stattfinden wird, so Allianz Global Investors in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...