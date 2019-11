NEW YORK (Dow Jones)--Die Anleger an der Wall Street scheinen sich am Dienstag zunächst nicht aus der Deckung zu wagen. Denn US-Präsident Donald Trump wird im Tagesverlauf vor dem Economic Club of New York eine Rede halten. Dabei könnte er sich zum Stand der US-chinesischen Handelsgespräche äußern, nachdem er zuletzt aufkommende Hoffnungen auf ein schnelles Ende des Streits im Keim erstickt hatte. Auch zu möglichen Zöllen auf EU-Automobilimporte dürfte sich Trump zu Wort melden.

Vor diesem Hintergrund deutet der Aktienterminmarkt einen Start am Kassamarkt knapp im Plus an. Laut Händlern dürften die Aussagen Trumps zu den aus Marktsicht wichtigen Themen die Tagestendenz bestimmen. Im Vorfeld werde dagegen nicht viel passieren, heißt es weiter.

"Das Weiße Haus hat bis morgen Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Es wird erwartet, dass die Entscheidung zurückgestellt wird", sagt Marktanalyst David Madden von CMC Markets UK mit Blick auf die Autozollentscheidung.

Nach der Vortagespause am Rentenmarkt stagnieren die Notierungen ähnlich jenen am Aktienmarkt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verliert 0,3 Basispunkt auf 1,94 Prozent. Damit bewegen sich die Renditen in der Nähe eines Dreimonatshochs. Laut Fed-Vizepräsident Richard Clarida liegen die Anleiherenditen wesentlich näher an der effektiven Untergrenze für den Leitzins als vor der Krise.

Dollar macht Boden gut

Am Devisenmarkt steigt der ICE-Dollarindex um 0,2 Prozent. Damit erholt sich der Greenback von seinen Vortagesverlusten. Der Euro fällt trotz einer besser als erwartet ausgefallenen ZEW-Erwartungskomponente in Deutschland auf ein Vierwochentief. Im Handel will man dennoch keine Entwarnung hinsichtlich der Rezessionsängste geben. Zwar verbesserte sich auch die Lagebeurteilung, Volkswirte hatten hier jedoch auf eine stärkere Erholung gesetzt.

"Vorsicht vor zu viel Optimismus", warnt Commerzbank-Analyst Marco Wagner. Während davon ausgegangen werde, dass sich die Weltwirtschaft auf absehbare Zeit erhole, behinderten eine Reihe von Faktoren wie der schwelende Handelsstreit die Erholung, merkt der Experte an. Der Euro sinkt auf 1,1015 US-Dollar nach einem Tageshoch bei 1,1039.

Der stärkere Dollar belastet den Goldpreis, die Feinunze verbilligt sich 0,2 Prozent auf 1.453 Dollar. Damit bewegt sich das Edelmetall auf einem Dreimonatstief und damit gegensätzlich zu den Marktzinsen. Höhere Zinsen lassen die Attraktivität des zinslosen Edelmetalls sinken.

Erdöl zeigt sich dagegen etwas teurer: US-Leichtöl der Sorte WTI verteuert sich um 0,4 Prozent auf 57,10 Dollar - Nordseeöl der Sorte Brent um 0,3 Prozent auf 62,34 Dollar. Damit erklimmen die Rohölpreise neue Mehrwochenhochs. Im Handel ist von Spekulationen die Rede, das Erdölkartell Opec könnte im Verbund mit Russland noch deutlichere Förderbegrenzungen beschließen.

Hiobsbotschaften im Lebensmittelsektor

Unter den Einzelaktien verlieren Tyson Foods vorbörslich 2,3 Prozent, der Fleischproduzent wartete mit schwachen Viertquartalszahlen unter Markterwartung auf.

Dean Foods hat derweil Gläubigerschutz nach Chapter 11 beantragt, die Titel des Milchprodukteherstellers sinken um 2,3 Prozent. Die Gesellschaft arbeitet nun an einem "geordneten" Verkauf, heißt es.

Der Brauereikonzern Anheuser-Busch Inbev übernimmt nun auch den Rest der Craft Brew Alliance, an der das Unternehmen bislang gut 31 Prozent hielt. Die Aktien von Craft springen daraufhin um 122,7 Prozent nach oben. Anheuser-Busch steigen um 1,3 Prozent.

Auch die Kemet Corp findet einen Käufer. Die in Taiwan ansässige Yageo Corp übernimmt den Hersteller elektronischer Komponenten für 1,8 Milliarden Dollar in bar. Die Kemet-Aktie zieht daraufhin um 11,4 Prozent an.

Leicht positiv wird die Nachricht aufgenommen, dass Burger King nun auch vegetarische Burger anbieten will. Die Aktie der Muttergesellschaft Restaurant Brands International rückt um 1,7 Prozent vor.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,68 1,7 1,67 48,0 5 Jahre 1,75 0,3 1,75 -17,3 7 Jahre 1,86 -0,2 1,86 -39,0 10 Jahre 1,94 -0,1 1,94 -50,5 30 Jahre 2,41 -1,6 2,43 -65,8 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:42 Mo, 17:36 % YTD EUR/USD 1,1018 -0,13% 1,1029 1,1038 -3,9% EUR/JPY 120,27 -0,03% 120,52 120,38 -4,4% EUR/CHF 1,0965 +0,06% 1,0971 1,0971 -2,6% EUR/GBP 0,8584 +0,03% 0,8585 0,8584 -4,6% USD/JPY 109,17 +0,10% 109,27 109,06 -0,4% GBP/USD 1,2835 -0,15% 1,2848 1,2860 +0,6% USD/CNH (Offshore) 7,0069 -0,02% 6,9972 7,0115 +2,0% Bitcoin BTC/USD 8.659,76 -0,40% 8.750,76 8.710,26 +132,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,10 56,86 +0,4% 0,24 +18,0% Brent/ICE 62,48 62,18 +0,5% 0,30 +13,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.451,07 1.455,92 -0,3% -4,85 +13,1% Silber (Spot) 16,77 16,88 -0,7% -0,11 +8,2% Platin (Spot) 870,66 875,69 -0,6% -5,03 +9,3% Kupfer-Future 2,66 2,66 -0,1% -0,00 +0,6% ===

