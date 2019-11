DowJones beendete den Montag am Rekordhoch - Investoren warten auf Trump Rede - Erneuter Handelsoptimismus unterstützt die Stimmung - Der DowJones startete mit einem leichten Gewinn von 0,04 % in die neue Handelswoche und er beendete den Montag im Bereich von 27.700 Punkten, während die Risikotrends in Reaktion auf die Entwicklungen der US-China ...

