Kassel/Frankfurt am Main (ots) - Strategie-Agentur für digitalen Wandel bietet Kunden CRM, Digital und Kommunikation aus der CloudEgal ob Backend- oder ERP-Anbindungen, Intranet oder Kommunikationslösungen: Moderne Unternehmen setzen heutzutage aus unterschiedlichsten Gründen immer mehr auf moderne Services in der Cloud. Darunter auch die Werbebranche: "Ohne enorme und extrem flexible Kapazitäten in Cloud-Rechenzentren ist dies kaum denkbar", sagt Mirco Müller, Geschäftsführer von Insignio. Die Digitalagentur arbeitet mit dem Hosting-Partner Leaseweb und nutzt dort Server, um den Kunden in den absatzorientierten Bereichen schnelle und skalierbare Services bieten zu können. Die Agentur mit Sitz in Kassel beschäftigt rund 100 Mitarbeiter, die Entscheidung für den globalen Hosting-Partner mit deutschem Rechenzentrum in Frankfurt fiel daher bewusst. "Für Unternehmen wie Insignio ist die Auswahl des Hosting-Partners kritisch für die Servicequalität. Ein Katalog an Standardprodukten hilft nicht weiter in einer Branche, die sich dynamisch über das Jahr verändert", sagt Marcus Busch, Geschäftsführer von Leaseweb Deutschland.Hosting "Made in Germany"Für die Kunden in Marketing- und Advertising-Technology ist Hosting am Standort Deutschland sehr gefragt: "Die DSGVO ist nur ein Grund, warum Unternehmen wie Insignio gerne mit einem deutschen Hosting-Partner arbeiten. Leaseweb verfügt auch über zahlreiche Zertifizierungen, die wir gemeinsam mit EY und ComSec Consulting umgesetzt haben", sagt Marcus Busch von Leaseweb. Das Unternehmen mit Holding Headquarter in den Niederlanden bietet weltweit Rechenzentren mit dedizierten Kapazitäten und ist gemäß ISO 27001, NEN 7510, HIPAA und PCI DSS sowie die SOC1 zertifiziert. Damit entsprechen die Infrastrukturen, Datenverarbeitung und Datensicherheit den branchenführenden Standards eines Level 1 Service Providers. "In unserer Branche sind Hochverfügbarkeit in Kombination mit Individualität in der Anbindung von internen Systemen unserer Kunden - beispielsweise während des Saisongeschäftes wie in der Vorweihnachtszeit - absolut kritische Größen. Unser Vertrauen in Leaseweb als Provider hat sich absolut bewährt", sagt Mirco Müller von Insignio.Innovative Cloud-Lösungen sind gefragtInnerhalb der Gesamtwirtschaft verzeichnet das digitale Marketing im Internet enorme Zuwächse. Die Wachstumsraten sind immens und skalieren weiter mit den technischen Möglichkeiten. Cloud-Infrastrukturen sind dabei die Plattformen, auf denen die relevanten Daten in der nötigen Geschwindigkeit verarbeitet und ausgewertet werden können. Diese Branche jedoch stellt auch besondere Ansprüche an die Flexibilität eines Hosting-Angebotes. "Wir gehen auf die Ansprüche dieser Branche ein und individualisieren unser Angebot passgenau auf die Bedürfnisse der Agenturen, halten dabei stets die nötigen Reserven vor, die innerhalb kürzester Zeit zur Verfügung gestellt werden können", beschreibt Marcus Busch von Leaseweb das Geschäftsmodell des Providers. Persönliche Ansprechpartner statt Supporthotlines und ein mittelstandsfreundliches Pricing sind für das Unternehmen zudem selbstverständlich.Über LeasewebLeaseweb ist ein führender Infrastructure as a Service (IaaS) Anbieter, der ein weltweites Portfolio von 17.500 Kunden bestehend aus KMUs bis hin zu Großkonzernen betreut. Die Services umfassen Public Cloud, Private Cloud, Dedizierte Server, Colocation, Content Delivery Network und Cyber Security Services, die durch außergewöhnlichen Kundenservice und technischen Support unterstützt werden. Mit mehr als 80.000 verwalteten Servern stellt Leaseweb seit 1997 Infrastruktur für geschäftskritische Websites, Internetanwendungen, E-Mail-Server sowie Sicherheits- und Speicherdienste bereit. Das Unternehmen betreibt 19 Rechenzentren an Standorten in Europa, Asien, Australien und Nordamerika, die sich auf ein hochklassiges weltweites Netzwerk mit einer Gesamtkapazität von mehr als 5,5 Tbps stützen können. Leaseweb bietet seine Dienstleistungen über verschiedene Tochtergesellschaften an: Leaseweb Netherlands B.V. ("Leaseweb Niederlande"), Leaseweb USA, Inc. ("Leaseweb USA"), Leaseweb Asia Pacific PTE. LTD ("Leaseweb Asia"), Leaseweb CDN B.V. ("Leaseweb CDN"), Leaseweb Deutschland GmbH ("Leaseweb Deutschland"), Leaseweb Australia Ltd. und Leaseweb UK Ltd.Über InsignioInsignio ist eine mittelständische, unabhängige Agenturgruppe mit drei eng verzahnten Unternehmensbereichen: CRM, Digital und Kommunikation. Diese breite, interdisziplinäre Aufstellung mit Spezialisten und Fachkräften aus den Bereichen IT, CRM, Marketing, Kommunikation und Werbung unterscheidet das Unternehmen von Wettbewerbern. Starke Marken, schlanke Prozesse und innovative Lösungen sind übergeordnete Ziele für die vielen erfolgreichen Projekte und zufriedenen Kunden von Insignio.Weitere Informationen:Leaseweb Deutschland GmbH, Kristina Palussek,Kleyerstrasse 75-87, 60326 Frankfurt am Main,E-Mail: presse@leaseweb.de, Internet: www.leaseweb.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Tel.: 0611 / 973150, E-Mail: team@euromarcom.de,Internet: www.euromarcom.deOriginal-Content von: Leaseweb Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113658/4438013