Vorauszuschicken ist: Ein Unternehmen ist nicht dazu da, ein bestimmtes Produkt herzustellen, sondern es ist dazu da, Geld zu verdienen. Um das zu erreichen, sind in diesem Fall Leiterplatten der Weg dazu. Die permanente und vielfach erpresserische Art mancher Einkäufer, jahrelang die Preise zu drücken, führte letztendlich dazu, dass entweder weniger in den Kapazitätsausbau investiert oder auf lukrativere Produkte ausgewichen wurde. Ein Beispiel war die Lieferentwicklung von MLCCs im letzten Jahr.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Lieferkette für bestimmte Erzeugnisse unangenehm kurz sein kann. So sehen sich 2500 Leiterplattenhersteller mit ihren etwa 3000 Werken weltweit einer Minderheit von jeweils ein Dutzend Herstellern von Kupferfolien, Glasgeweben oder Stopplacken gegenüber. Überdies gibt es nur zwischen 20 und 30 Hersteller von Bohrern, Fräsern oder Laminaten. Sicherlich gibt es in Einzelbereichen mehr Anbieter, doch die sind aus den unterschiedlichsten Gründen international nicht bekannt, akzeptiert und/oder nicht zugelassen. Dass diese Minderheit vielfach die Preise diktieren, liegt auf der Hand.

Struktur der asiatischen Leiterplattenindustrie

Generell wird die Industrie von kleinen Firmen dominiert. In Europa und Amerika erreichen mehr als dreiviertel aller Firmen nur einen Jahresumsatz von weniger als 10 Mio. Dollar. Das dürfte auch in China so sein, dort gibt es schätzungsweise 1200 bis 1600 Leiterplattenhersteller. Hinzu kommen tausende Zulieferbetriebe, die nur einen oder wenige Arbeitsschritte anbieten, wie etwa nur Bohren, nur Galvanik, nur Lötstopplack, nur Vereinzelung oder eben nur Prüfung. Diese leiten anschließend die Halbfertigware an den nächsten Produktionsschritt weiter.

Diese Firmen sind der Grund dafür, dass es oft - salopp formuliert - schauerliche Angebote gibt. Die kostengünstige Nichtbeachtung von Umwelt- oder Arbeitsschutz konnte oft durch "nützliche Abgaben" bei den Behörden ausgeglichen werden. Diese Unzahl an Anbietern nutzen Händler als Vertriebsweg. Das können schon Händler in China sein, die die Produkte mehrerer Hersteller bündeln und ihrerseits wieder Händler im Ausland einsetzen. Durch die Zersplitterung von Arbeitsgängen ist im Falle eines Falles die Qualitätsfrage ein Risiko…

Umweltbewusstsein forciert Veränderungen

Das Geschäftsmodell der "Billigheimer" war seit Ende der 1980er Jahre erfolgreich und China wurde zur Werkbank der Welt und die Welt kaufte billig ein. Inzwischen gab es jedoch wesentliche Veränderungen: Der zunehmende Mangel an Arbeitskräften und steigende Löhne führten zu einer Weiterentwicklung der Industrie. Das ist auch das erklärte Ziel der chinesischen Regierung. Mit dem im Jahr 2015 beschlossenen Programm "Made in China 2025" hat die chinesische Regierung die Marschrichtung hin zur Technologieführerschaft vorgegeben. Das Reich der Mitte will weg vom Billig-Image. Das ist aber mit der bisherigen Firmenstruktur nicht möglich. Daher werden - auch unter dem Vorwand des Umweltschutzes - kleine und nicht sehr leistungsfähige Firmen geschlossen.

Umweltgesetze bestehen schon seit Jahren, doch werden sie erst seit etwa Ende 2016 richtig durchgesetzt. Zum Umweltschutz gehört der schonende Umgang mit Ressourcen wie Wasser und Luft, aber auch Rohstoffe und Energie etc., Abwasser und ...

