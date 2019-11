Der im Frühjahr angekündigte Seat Mii in der elektrischen Ausführung steht offenbar kurz vor dem Marktstart. Er soll mit Umweltbonus ab rund 17.000 Euro kosten. Den zum Verbrennermodell weitgehend identischen Seat Mii Electric stellt der Hersteller in zwei Modell-Linien vor. Der Mii Electric kommt ab 20.650 Euro abzüglich des Umweltbonus, der Mii Electric Plus ist ab 21.775 Euro abzüglich Kaufprämie zu haben. Wunsch-Mii vorkonfigurierbar Die Plus-Variante bringt ein paar Kleinigkeiten wie beheizbare Vordersitze, elektrisch verstellbare und beheizte ...

